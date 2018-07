Frankreich ist sicher von allen Ländern Europas das beliebteste und zugleich das unbeliebteste Reiseland. Beliebt, weil viele Touristen dort den Mythos Frankreichs suchen, den die Werbung in allen ihren Formen im Ausland verbreitet hat. Sie stellen sich vor, Kultur und Geist dort allerorten zu finden; sie träumen davon, den Zauber der Französin und die Galanterie des Franzosen zu erleben. Und wenn sie dann feststellen müssen, daß nicht alle Franzosen ihren Vorstellungen entsprechen, dann ist die Enttäuschung groß. Denn es stellt sich heraus, besonders in Paris sind die Franzosen sp nervös wie in anderen Weltstädten, oder sogar nervöser und nicht besonders aufgeschlossen gegenüber Fremden. Sie haben vielleicht zuviel davon.

Immer unbeliebter wird Frankreich bei den Touristen, weil es ihnen ein teures Land zu sein scheint. Diese Feststellung ist nicht erstaunlich, denn sicher war Frankreich in den letzten Jahren von allen europäischen Ländern am schwersten von ständigen Preissteigerungen betroffen. Manche Preise stiegen um 25 Prozent gegenüber 1959, und dies hat sich natürlich auch auf die Hotels und Gaststätten ausgewirkt. Die Vorstellung, Frankreich sei das teuerste Reiseland, beruht jedoch auf einem psychologischen Faktor. Leute, die zu Hause äußerst sparsam leben, werden plötzlich anspruchsvoll, sobald sie sich in Frankreich, dem Land ihrer Träume aufhalten. Manche Touristen, die es sich eigentlich 11ben, daß die Hotels einer niedrigen schmutzig, veraltet und wenig komfortabel eingerichtet sind. Allzu oft wird übersehen, daß man sich bei Auslandsreisen eben ein wenig den Verhältnissen des Landes anpassen muß. Besonders in Paris speisen Touristen gern in Häusern und amüsieren sich in Nachtlokalen, die eigens für Ausländer bestimmt sind, wo nur deutsch und englisch gesprochen wird und die Flasche Champagner über hundert Francs kostet. Leute, die gewohnt sind, in ihrem Heimatland im Selbstbedienungsrestaurant einen Schnellimbiß einzunehmen oder sich mit einem Tellergericht ohne Nachspeise im Durchschnittslokal begnügen, vergessen ihre heimatliche Gewohnheit, wenn sie unterwegs sind. In Frankreich mit seiner berühmten Küche nehmen sie in einem eleganten Restaurant ein üppiges Mahl von mehreren Gängen ein, dazu einen köstlichen Corton, und wundem sich beim Cognac über die Höhe der Rechnung. Sie lassen völlig außer acht, daß ein Franzose in ihrem Lande für ein gleichwertiges Essen sicher ebensoviel, wenn nicht noch mehr zahlen müßte. Mit Hilfe des Reiseführers "Guide Michelin" findet man überall in Frankreich gute Restaurants, in denen man zu einem Preis bis 10 Francs, oft auch schon für 7 80 Francs; (l Franc = 0 81 Mark) "ein besonders gutes, vorzugsweise landesübliches Essen" bekommt, wie der Guide Michelin schreibt.

Die Einrichtung der französischen Hotels ist tatsächlich vielfach veraltet und unzulänglich. In gibt, stammen 800 noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In einer kleineren Stadt, Aviseit der Zeit von 1870. Ihre Modernisierung geht in einem schleichenden Tempo vor sich. Im Jahre 1962 wurden in Paris 850 Hotelzimmer umgebaut; neu gebaut wurde nicht eines.

Wenn man einen Ausländer aber fragt, was er 1von Frankreich kenne, bleibt die Antwort immer die gleiche: "Paris und die Riviera Das sind nun gerade die beiden Reiseziele, die von Fremden überlaufen und besonders teuer sind. Um Frankreich kennenzulernen, sollte man das Land von einem Ende bis zum anderen durchqueren, und überall wird man Sehenswertes finden. In Italien zum Beispiel besuchen dieselben Touristen mindestens Rom, Neapel, Venedig und Florenz. Auch in Frankreich gibt es außer Paris noch schöne Städte, reich an Geschichte, angefüllt mit Kunstschätzen, und außer der Riviera und der Provence hat Frankreich noch Landstriche von Schönheit, die im allgemeinen dem Ruhebedürfnis vielmehr entgegenkommen als die Riviera oder Paris mit seinem hektischen Treiben, zum Beispiel: Hintergrund, ausgedehnte Wiesen; Sehenswürdig(einschließlich Vollpension) in der Bretagne: Cancale 28 bis 13 Mark Dinard 50 bis 16 Mark Parame Plage 22 bis 18 Mark Saint Malo 40 bis 17 Mark Saint Servan 32 bis 16 Mark Aurillac; Landschaft: Ein Land mit erloschenen Vulkanen, fruchtbaren Wiesen, Feldern und fischreichen Gewässern; Sehenswürdigkeiten: Mittelalterliche Burgen und Kirchen, zum Beispiel in Murol, Saint Flour. Kulinarische Spezialitäten: überall sehr gute Küche zu mäßigen Preisen. Die Käseorte, Bleu dAuvergne, Roquefort, Saini Necfaire und Cantal sind die Spezialitäten des Landes. Hotelpreise (einschließlich Vollpension): In Bourbon LArchambault und Aurillac zwischen 26 und 14 Mark. An vielen Orten kann man schon Vollpension für 10 und 12 Mark pro Tag finden.

Fufje der Pyrenäen und erstreckt sich bis an die Mittelmeerküste. Bekannte Heilquellen, SehenswürBanyufs und die Ausläufer der Pyrenäen. MontCanigou; Folklore: Volkstänze (Sardanes) und Festspiele in Prades mit Pablo Casals. Kulinarische Sperungen, im Winter Skilaufen. Die Hotelpreise an der Küste sind etwas teurer als im Land; in Argeies Plage von 34 bis 27 Mark, in Prades in Font Romeu von 12 bis 15 Mark, von 40 bis 18 Mark.