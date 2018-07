80 Jahre Box-Geschichte von Sullivan bis Clay

Von Ulrich Kaiser

Bis zum Mittwoch vergangener Woche galt der K.-o.-Sieg, den Max Schmeling am 19. Juni 1936 über Joe Louis in der zwölften Runde errang, als die größte Sensation der Boxsportgeschichte. Dieser Erfolg, obgleich von einem Exweltmeister gegen einen „Noch-nicht“-Weltmeister in einem Kampf erzielt, in dem es um keinen Titel ging, stellte nicht nur den deutschen Höhepunkt in der Historie der Faustkämpfer dar. Wie gesagt: Seit sieben Tagen ist jene Leistung in den Schatten gerückt. Der Grund dafür ist der schönste, wunderbarste, größte 22jährige Mann, der nach eigener Aussage je zwischen die Seile des viereckigen Ringes kletterte: Sein Name Marcellus Cassius Clay, 1960 in Rom Olympiasieger im Halbschwergewicht, seit dem 26. Februar 1964 (mitteleuropäischer Zeit) Weltmeister aller Klassen durch einen Sieg über den zur Zeit für unbezwingbar gehaltenen Riesen Charles „Sonny“ Listen. Die Annalen werden von einem K.-o.-Erfolg des gesprächigen jungen Mannes erzählen, der in der im Boxsport ominösen siebenten Runde erzielt wurde. In Wirklichkeit trat der Muskelberg Liston zu diesem Durchgang gar nicht mehr in die Schranken, sondern erklärte in der Pause, daß er wegen einer Verletzung nicht weitermachen könnte. Was aber nach den Regeln als K.-o.-Sieg in der 7. Runde bezeichnet wird. Der 22. Regent einer 1882 gegründeten Monarchie war zurückgetreten und hatte dem 23. Platz gemacht.

lighter und Fechter

1882: Am 7. Februar schlug John L. Sullivan in der neunten Runde seinen Gegner Paddy Ryan in Mississippi City k. o. Das war der erste Titelkampf nach amerikanischer – und heute gültiger – Zeitrechnung, dem bis zum heutigen Tag 109 weitere folgen sollten. Sullivan war der erste Weltmeister. Zunächst machte der starke Mann irischer Abstammung allerdings bereits ein Jahr vorher von sich reden, als er anbot, jeden anderen bis zur vierten Runde zu schlagen. Ganz klappte diese Prophezeihung allerdings nicht, denn bereits der nächste Kampf (gegen einen Mann namens Steve Taylor) „ging“ über die doppelte Distanz. In den nächsten zehn Jahren stieg Sullivan 26mal in den Ring und blieb ungeschlagen. Seinen Titel verteidigte er gegen Charley Mitchell (39 Runden) und gegen Jack Kilrain, den er nach zwei Stunden, 16 Minuten und 23 Sekunden (75 Runden) k. o. schlug. Alle diese Kämpfe wurden in Hosen ausgetragen, die gewissen „Unaussprechlichen“ von heute verzweifelt ähnlich sahen. Die Ära des John Lawrence Sullivan endete am 7. September 1892.

Ein eleganter junger Mann, 26 Jahre alt, ein durchtrainierter Sportler hatte das Faustfechten erfunden. Seine Anhänger nannten ihn „Gentleman“ – er hieß James John Corbett. Gentleman Jim vernichtete Sullivan nach 21 Runden. Zum erstenmal trug man lederne, gepolsterte Handschuhe bei dieser Begegnung. Bob Fitzsimmons, ein gebürtiger Engländer sollte den Titel von Corbett übernehmen, aber bis es soweit kam, gab es einige Hindernisse. Man wollte im Oktober 1895 in Dallas/Texas kämpfen. Aber die Behörden hatten gegen diese Art Sport einiges einzuwenden, man beschlagnahmte die 41 000-Dollar-Börse, sperrte Fitzsimmons ein, Corbett stellte sich und gab wenige Tage später seinen Rücktritt bekannt. Ganz ernst war es ihm allerdings nicht damit. Im März 1897 kam es doch zu dem Kampf. Gentleman Jim führte über lange Strecken des Fight, aber ein mörderischer Treffer in der 14. Runde beendete seine Regierungszeit. Obgleich auch der „rote“ Fitz nur zwei Jahre regierte, bildete er eine Ausnahmeerscheinung: Er holte sich nacheinander Mittel-, Halbschwer- und Schwergewichtsmeisterschaft. Erst Jahrzehnte später machte ihm Henry Armstrong ein ähnliches Kunststück nach, der im Feder-, Leicht- und Weltergewicht den Titel trug. Fitzsimmons verlor seine Krone am 9. Juni 1899 an den riesigen Kesselschmied James Jeffries, der ihn in elf Runden zusammenschlug. Das bedeutete allerdings längst nicht das Ende der Laufbahn von Bob Fitzsimmons. Seinen letzten Kampf trug er im Alter von 55 Jahren aus!

Jeffries trug den Weltmeistertitel in das neue Jahrhundert hinüber. Sechs Jahre lang schlug er alle, die sich ihm in den Weg stellten, darunter je zweimal Fitzsimmons und Corbett, die ein Comeback versuchten. Im August 1904 war Jeffries schließlich des Erfolges überdrüssig geworden. Zusammen mit seiner Rücktrittserklärung, gab er bekannt, daß Marvin Hart und Jack Root um den vakanten Titel boxen sollten. Hart gewann nach zehn Runden gegen den bedeutend leichteren Root durch k. o., aber seines Titels konnte er sich nur acht Monate erfreuen. Tommy Burns wurde am 23. Februar 1906 sein Nachfolger durch einen Punktsieg nach 20 Runden. Einen Monat später zeigte Burns übrigens, aus welchem Holz die Preisboxer damals geschnitzt waren: in San Diego schlug er an einem Abend Jim O’Brian und Jim Walker in je einer Runde k. o.!