Sogar die Fachleute, die sich sonst etwas darauf zugute halten, Entwicklungen und Geschäfte vorauszusehen, sind diesmal ein bißchen überrascht: Kreuzfahrten verkaufen sich gut. Rätselhaft ist weniger, daß die Passagiere auf den feinen Lastschiffen die sozialen Schranken über Bord geworfen haben, als daß sie offenbar spielend leicht zwei Tausendmarkscheine hinblättern, um drei Wochen lang fahrend aus dem vollen leben zu können. Wenn sich deutsche Angestellte erst an die Bräuche ihrer englischen Kollegen halten, nämlich die Reise mit einer Anzahlung zu absolvieren und erst hinterher abzuzahlen, -dann, so heißt es, könnte man mit Recht sagen, man kreuze klassenlos die kleinen und die Weltmeere.

Für viele Passagiere indessen beginnt eine solche Reise nach wie vor mit jenen Irrtümern, die, unter Wünschen und Hoffnungen unbewußt gediehen, den Spaß an der Wirklichkeit trüben können. Es ist gemeinhin das, was man „sich ganz anders vorgestellt hat“. Das ist zuerst der nicht ganz falsche und nicht ganz richtige

Preis, der in den Prospekten am deutlichsten gedruckt ist. Denn er ist nur der Grundpreis. Für die neuntägige Reise des Turbinenschiff „Carina“ (3700 BRT) durchs westliche Mittelmeer wird dem Reisenden, zum Beispiel aus Hannover, zuerst ein Preis von 664 Mark genannt. Er gilt für „Kategorie 1“, das heißt: Die Kabine hat vier Betten, sie liegt innen (hat also kein natürliches Licht), auf dem Smaragddeck (das trotz funkelnden Namens tief unten liegt) und sie besitzt ein eigenes WC samt Dusche. Wer mit solcher Unterbringung nicht zufrieden ist, muß zwischen 70 und 815 Mark zusätzlich bezahlen. Diese „Grundpreise“ decken die Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung.

Extra bezahlt werden müssen alle Getränkt (außer Kaffee), alle Landausflüge und das

Trinkgeld. Es beträgt „nach internationalen Gepflogenheiten“ fünf bis siebeneinhalb Prozent des (Grund-) Passagepreises. Schon im Prospekt wird darauf hingewiesen, nur: da man in Gaststätten an zehn Prozent Bedienungsgeld gewöhnt ist, wirken fünf Prozent Trinkgeld lächerlich. Be. 2000 Mark sind das jedoch immerhin hundert Mark. Trinkgeld ist hier keine freudige Überraschung mehr, sondern einkalkulierter Finanzposten. Erfahrene raten dazu, es teilweise schon zum Reisebeginn zu geben. Es gibt Unterschiedliche Bräuche: Teils gibt man jedem seiner zwei oder drei Stewards seinen Anteil, teils soll man es dem Obersteward anvertrauen, damit auch Köche und Heizer beteiligt werden, teils wird verlangt, seine Gebefreudigkeit in offenen Listen bekanntzugeben. Niemand jedoch sollte über seine Verhältnisse zahlen oder vernünftige Grenzen überschreiten.

Drei Arten von Schiffen empfehlen sich für Kreuzfahrten: Frachtschiffe, Kombischiffe und Passagierschiffe, Der Unterschied macht sich schon bemerkbar bei den

Kabinen. Im Frachtschiff gibt es nur wenige; sie liegen meist gut in der Mitte, da, wo es bei Seegang am ruhigsten ist. Zahl der Passagiere: selten mehr als zwanzig. Ein kombiniertes Fracht- und Passagierschiff nimmt etwa bis zu siebzig Gäste mit. Die Kabinen sind wie im Frachter meist komfortabel ausgestattet und groß. Die Erklärung: Für die Rentabilität dieser Schiffe sorgt die Ladung; das Passagierschiff hingegen muß wie ein Hotel darauf bedacht sein, seinen Platz hoch auszunutzen. Eine Trennung in