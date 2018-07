Natürlich habe ich damit gerechnet, rechnen müssen, daß mein Kesten-Artikel einigen Leuten nicht genehm sein werde. Wer sich an die Öffentlichkeit begibt, geht dieses Risiko ein. Kesten mit mir, ich mit Kesten.

Ich glaube allerdings, daß ich die meisten – ich meine sogar: alle – Verbrechen nicht begangen habe, die man mir jetzt ankreidet, beziehungsweise in die Schuhe schiebt. Wer meinen Aufsatz richtig liest, kann mit dem besten Willen keinen „Aufruf zur Gehässigkeit“ darin sehen, wie es Max Frisch tut. Heinz von Gramer verrennt sich meines Erachtens in eine fixe Idee. Beide Angriffe aber, scheint mir, bestätigen nur meine Thesen. Ich finde, eine längere Diskussion erübrigt sich. Sie würde zu nichts führen. Solange in Deutschland nicht einmal die Namen Ziesel (ich bin weiß Gott kein Freund von Ziesel!) und Benn erwähnt werden dürfen, wie um alles in der Welt soll diese Bewältigungs-Neurose jemals behoben werden?

Gut, ich habe meine Dresche bekommen. Wer noch objektiv sein kann, mag entscheiden, ob ich sie verdient habe oder nicht. Ich werde mein Schicksal zu tragen wissen.