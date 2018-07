Henry Picker (Berichterstatter): Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier. Neu herausgegeben von Percy Ernst Schramm. Seewald-Verlag, Stuttgart, 547 Seiten, 38,– DM.

Als vor einem Jahrzehnt Hitlers Tischgespräche zum ersten Male veröffentlicht wurden, gab es einen Sturm. Man befürchtete Verwirrung, man sorgte sich, daß Hitlers Kunst der Vereinfachung und Überredung noch nach seinem Tode wirken könne. Der Sturm hat sich gelegt. Niemand zweifelt heute mehr daran, daß ein mündiges Volk wissen muß, was der Verderber des Reiches gedacht und geplant hat.

Aber nun ist um die Neuausgabe schon wieder Verwirrung entstanden, noch bevor sie auf dem Büchermarkt erschienen war. Percy Ernst Schramm nämlich hat in einer Einleitung zur zweiten Auflage ein Charakterbild Hitlers (auf Grund der Tischgespräche) entworfen, und der „Spiegel“ druckt diesen Aufsatz gegenwärtig ab. Nach den ersten Veröffentlichungen erhielt das Nachrichtenmagazin zahlreiche höchst entrüstete Briefe. Schramm, so meinten die Einsender, verniedliche diese fürchterlichste Erscheinung. Wenn er den kinderliebenden und sich an Blumen erfreuenden Hitler ausführlich schildere, so vergesse er die namenlose Grausamkeit des Tyrannen Diktators. Auch wolle kein vernünftiger Mann etwas davon bissen, daß Hitlers Stiefel unelegant gewesen seien; solche Mätzchen „entdämonisierten“ Hitler. Und was dergleichen Vorwürfe mehr sind.

Der Rezensent leugnet nicht, daß er zunächst ähnlich gedacht hat wie die Briefeschreiber. Aber als er den ganzen Text im Buch (und die gesamten Veröffentlichungen im „Spiegel“ überblickte), hat er sich davon überzeugt, daß die Einwenddungen gegen Schramm verfrüht waren. Das Hitlerbild, das Schramm entwirft, ist wirklich umfassend. Das Infernalische, Schreckliche, Abstoßende wird eindringlich und überzeugend dargestellt. Vor diesem Hintergrund wirkt Hitlers Liebe zu Blumen und Kindern erst recht unheimlich, ihre Schilderung ist darum notwendig und wo sollte eigentlich nicht mißverstanden werden.

„Verniedlicht“ man den Schöpfer der bolschewikischen Geheim- und Folterpolizei, wenn man feststellt, daß er gern Gedichte las? Auch über Hitlers mangelndes Verhältnis zur Literatur, sogar über seine Kleidung, sogar über seinen Schnurrbart wollen wir einiges wissen. Bei der größten zerstörenden Kraft der neueren Geschichte ist alles wichtig. Schramms Porträt steht ebenbürtig neben den großen Biographien von Walter Görlitz, Alan Bullock, Hans Bernd Gisevius. Paul Sethe