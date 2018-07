Rheydt

Die männlichen Angehörigen des Geburtsjahrganges 1945 werden in den nächsten Tagen und Wochen erfaßt... Wie so viele vor ihnen sollen, müssen und dürfen sie sich eine moralische Geisteshaltung zusammenzimmern, die sie in die Lage versetzt, dem "Ruf des Vaterlandes" gebührend zu begegnen und einen Typ zu verkörpern, dessen Existenz während der letzten fünfzig Jahre wohl am wenigsten dazu beigetragen hat, am deutschen Wesen die Welt genesen zu lassen. Sie sind aufgerufen, in einer Armee Dienst zu tun, die ein aus zwei Weltkriegen als Hauptverlierer hervorgegangenes Volk zu einem großen Teil nicht wollte, die aufzustellen von den Siegermächten befohlen, wurde..."

So beginnt in holprigem Deutsch ein etwas verunglückter Aufsatz über die Bundeswehr, den der neunzehnjährige Herbert Schnabel für die Nummer 6 der vom städtischen Jugendheim Rheydt herausgegebenen Zeitschrift "Unsere Zeitung" ("UZ") verfaßte. Die Schrift wird von den jugendlichen Besuchern des Hauses redigiert, hektographiert, geheftet und verteilt. Das Papier stiftet die Stadtverwaltung. "Wir können da unsere Meinung sagen zu Problemen, die uns interessieren. Und die Bundeswehr, die geht uns alle an. Da habe ich mir eben mal Gedanken gemacht", erklärt Herbert Schnabel.

Seine Gedanken interessierten vierzehn Tage lang niemanden, obwohl die Zeitschrift in fünfzig Voraus-Exemplaren ans Städtische Jugendamt geschickt worden war. Dann jedoch gelangte ein Exemplar in die Hand des Lokalredakteurs Müller-Brinkmann von der "Rheinischen Post" in Rheydt. Er war entsetzt: "Was geht im Städtischen Jugendheim an der Pestalozzistraße vor?" fragte er seine Leser in der Ausgabe vom 18. Februar. "Wer ist für eine Schrift verantwortlich, die mit öffentlichen, Mitteln... hergestellt und verbreitet wird? ... Diesen Tritt erhalten also die Väter und Großväter, die als ‚Feldgraue’ des Ersten Weltkriegs und als ‚Landser’ des Zweiten Weltkriegs unvorstellbare Entbehrungen und Leiden auf sich nehmen mußten. Aber was beschwert das einen jungen Herrn im wohlausgestatteten Rheydter Jugendheim?"

Empörend fand der Lokalredakteur der "Zeitung für christliche Politik" die kritische Gesinnung des jugendlichen Schreibers, der die Bundeswehr unbeeindruckt von irgendeinem Tabu analysierte. Schnabel hatte Bölls "Brief an einen jungen Katholiken" gelesen. Er machte kein Hehl aus seiner Sympathie für die Kriegsdienstverweigerer und meinte, Mauer und Stacheldraht seien im Sinne der sowjetzonalen Machthaber eine vernünftig gedachte Konsequenz. "Es ist genug", wetterte die "Rheinische Post" und ließ dann dunkel und geheimnisvoll verlauten: "Man hört, daß gewisse Verbindungen des Schreibers zum Hugo-Junkers-Gymnasium bestehen sollen. Es ist an der Zeit, daß sich Rat und Stadtverwaltung Gedanken darüber machen, ob die Herstellung und öffentliche Verbreitung solcher Schriften mit Steuermitteln verantwortet werden kann. Der-Direktor des Hugo-Junkers-Gymnasiums wäre zu fragen, ob es möglicherweise an dieser Schule Pädagogen oder interessierte Kreise gibt, die solcherart Gedankengut vermitteln, vielleicht auch nur stillschweigend dulden."

Die "Rheinische Post" hatte ihre Pflicht getan. Noch am gleichen Tage erschienen beim Jugendheimleiter Kölle in der Pestalozzistraße zwei Beamte des 14. Kommissariats, der politischen Kriminalpolizei. Der eine erbat sich Auskunft über die politische Herkunft des jugendlichen Schreibers, der zweite assistierte seinem Kollegen mit dem Bemerken: "Und so was auf städtischem Papier."

Die Beamten befragten auch den Direktor des Hugo-Junkers-Gymnasiums. Dort hatten sich die Lehrer schon vorher über den Aufsatz des Abiturienten Schnabel entsetzt. Aber nicht die politische Einstellung ihres Schülers störte die Pädagogen, sondern der Stil. "Miserabel", stöhnte ein Deutschlehrer.