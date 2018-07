Vor zwei Wochen druckten wir einen beim niedersächsischen Landtag von der Regierungskoalition vorgelegten Antrag, das Studium der geisteswissenschaftlichen Fächer an der Universität Göttingen zu reformieren – vor allem, die Studiendauer abzukürzen. In der gleichen Ausgabe widersprach Professor Hartmut von Hentig dem Vorschlag, dabei auch das „Pädagogikum“ abzuschaffen; in der folgenden Ausgabe meldete Professor Walther Killy gegen die vorgeschlagene Verkürzung des Studienganges Bedenken an. Da es sich immerhin um den ersten Versuch handelt, eine Universitätsreform im Kleinen durchzusetzen, wollen wir das Thema noch nicht fallen lassen: Es antwortet hier die Sprecherin für den Antrag, die Landtagsabgeordnete Ehrengard Schramm.

Ihr gestriger Brief hat mich von Herzen gefreut; denn uns allen kann ja nichts Besseres geschehen als Diskussion in der Öffentlichkeit – gerade jetzt, wo wir den Zeitpunkt für richtig halten, um die viel beredete Universitätsreform an einer Stelle in die Praxis zu übersetzen. Wir werden dabei sehr viel zu lernen haben; die eine oder andere Maßnahme kann sich als undurchführbar erweisen. Wollen Sie deshalb nicht Ihr „Todesurteil“ über den ganzen Plan noch ein wenig hinausschieben, bis sich zeigt, was wirksam ist und was nicht?

Nun zu der Begrenzung des Studiums auf acht Semester. Sie werden bemerkt haben, daß in unserm Antrag nicht ein einziges Verbum im Indikativ – geschweige denn im Imperativ – steht, sondern alle im Konjunktiv. Und das mit voller Absicht. Wir sagen: „Der Student sollte sich am Ende des achten Semesters zum Examen melden“, nicht: „er soll.“ Wir sind keine Diktatoren, sondern Mitglieder eines Landtages, der die Regierung nur ersuchen kann, in einer bestimmten von ihm gewünschten Richtung vorzugehen. Vorschriften im einzelnen zu erlassen, ist – nach Verhandlungen mit der Universität – Sache der Exekutive.

Sie werden daher in unserem Antrag auch vergeblich nach Strafen suchen, die dem Missetäter angedroht werden, falls er sich später als gewünscht zum Staatsexamen meldet. Er könnte ja zum Beispiel krank gewesen sein oder sein Fach gewechselt haben. Die einzige „Zwangsmaßnahme“ sollte das neu einzuführende Mittelexamen sein, das seine Wirkung auf die ersten wie auf die letzten Semester ausüben wird. Die gute Organisation des Grundstudiums und die Hinzunahme der Semesterferien kann, wie ja auch Sie annehmen, viel Zeit sparen, und das Selbstvertrauen, das eine bestandene Vorprüfung gibt, kann den Mut wecken, das Endexamen nicht unnötig hinauszuschieben. Vergessen wir im übrigen auch nicht, daß bei der heutigen Handhabung des Prüfungswesens in den zum Lehrerberuf führenden Fächern ein Student, der sich im achten Semester zum Examen meldet, erst im zehnten die Universität verläßt.

Wir alle wissen, daß die Misere unserer Hochschulen sehr verschiedene Wurzeln hat, und wir sind uns klar darüber, daß nicht eine, nicht zwei und nicht zehn Maßnahmen allein sie beheben können, sondern nur der Wille, alles Bestehende daraufhin radikal zu durchdenken, ob es so bleiben darf oder neu geformt werden muß – auch der Umfang des Stoffs der einzelnen Wissenschaften, die der Student bis zum Examen zu bewältigen hat.

Wir leiden an den Hochschulen an Überfüllung. Das ist aber nur auf den ersten Blick das schwerste Problem. Viel schlimmer, ja auf die Dauer eine tödliche Gefahr für uns alle ist, daß die schon jetzt viel zu kleine Zahl der Fünfzehnjährigen, die weiter eine allgemeinbildende Schule besuchen wollen, trotz jetzt wieder steigender Geburtenziffern abnimmt und daß darum die Zahl der Studienanfänger an den meisten Hochschulen seit Jahren stagniert und sehr bald zurückgehen wird, wenn es uns nicht gelingt, die unerträgliche Länge des Studiums zu verkürzen. Den Blick hierauf sollten wir uns nicht mehr verbauen lassen.

Ehrengard Schramm, MdL