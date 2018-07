Das Sprichwort „tempora mutantur, nos et mutamur in illis“ könnte man nun sinngemäß abwandeln: Die Zeiten wandeln sich, und sie, die Russen, wandeln sich mit ihnen. Man müßte nur hinzufügen: trotz einstweilen noch geringer Flexibilität der proklamierten ideologischen Grundsätze.

Ein Musterbeispiel nicht ganz sanft und nicht ganz unauffällig sich vollziehenden Gesinnungswechsels ist an der Diskussion um die Novelle „Ein Tag aus dem Leben des Iwan Denissowitsch“ von Alexander Ssolshenizyn abzulesen, und natürlich an der Novelle selber auch. Eine der ausführlichsten (zirka 70 bis 80 Schreibmaschinenseiten langen) und gründlichsten Apologien erschien kürzlich in der Moskauer Monatsschrift Nowyj mir. Der Kritiker W. Lakschin setzt sich dort vor allem mit einem Kollegen auseinander, mit N. Ssergowanzew, der Ssolshenizyn in der Zeitschrift Oktjabrj (Nr. 4/1963) angegriffen hat. Aufsehenerregend ist dabei weniger die Diskrepanz der Meinungen als der Streit um die Methoden, die auf den aktuellen Fall sinnvoll anzuwenden seien – Lakschin tritt für die analytische Kritik ein und zerzaust die normative, mit der sein Gegner wie ein Schneider verfahre: das Werk nach den Maßen eines bereits vorhandenen und darum inadäquaten Schnittmusters ausmesse.

Natürlich ist die Kritik, wie Ssolshenizyns Novelle selber, eine dezidierte Abrechnung mit der Ära Stalin und dem Persönlichkeitskult – man erinnert sich, daß „Iwan Denissowitsch“ in einem Straflager im Januar 1951 spielt und in einem frappierenden Stil, ohne dramatische Überhöhungen und Akzente, einen Tag dort schildert. Nach Auffassung Lakschins ist Ssolshenizyns Arbeit ein „Zeugnis der weiteren Demokratisierung der Literatur nach dem XX. Parteitag“, und niemand wird ihm ernstlich widersprechen wollen.

Einen besonderen Vorzug sieht der Kritiker des Nowyj mir übrigens darin, daß bei Ssolshenizyn kein pseudovolkstümliches Sentimentalisieren zu finden sei. Wer künftig über das Lagerleben schreibt, der werde unwillkürlich in Ssolshenizyns Fußtapfen treten.

Eine Schlacht für Ssolshenizyn ist gewonnen – auch Chruschtschow und Iljitschow haben sich für ihn erklärt. Aber daß alle Gegner schon mundtot seien, ist unwahrscheinlich: Das Tauwetter hat nicht dünne Schichten Schnees, sondern schließlich dicke Eisschichten abzutragen.

R. D.