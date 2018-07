Inhalt Seite 1 — Zensuren für die deutsche Wissenschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Humboldt-Stipendiaten sagen ihre Meinung

Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung fragt jährlich ihre wissenschaftlich hochqualifizierten Stipendiaten aus aller Welt nach ihren Beobachtungen und Erfahrungen bei der Begegnung mit dem deutschen Wissenschaftsbetrieb. Das Thema dieser Befragung im letzten Jahre lautete: „Der Stand der deutschen Wissenschaft im internationalen Vergleich“. Es gingen 220 Berichte ein. Ihre Auswertung füllt fast 90 Seiten des Jahresberichts der Humboldt-Stiftung. Das Ergebnis ist so interessant, daß wir einige Hauptlinien skizzieren möchten

Immer wieder ist in den Antworten von „veralteten System der deutschen Hochschule“ die Rede. Die Ausländer tadeln die konservative Orientierung vieler Hochschullehrer und Assistenten, die hierarchische Ordnung innerhalb der Hochschulen und den Fortbestand von Organisationsformen, die noch auf den Universitätstyp des vorigen Jahrhunderts zugeschnitten seien. Es fehle an Beweglichkeit und am Mut zur Improvisation. Man habe in Deutschland vielfach nicht erkannt, daß ohne Schwerpunktbildung, ohne wissenschaftliche Zentren heute ein Fortschritt oft nicht mehr möglich sei.

Viele der Befragten kritisieren die Überbewertung der Organisation. In Deutschland werde nur geforscht, wenn vorher organisiert wurde. „Und zur Organisation gehört immer ein Leiter. Diesem Leiter werden“, so schreibt ein Amerikaner, „die anderen Wissenschaftler unterstellt.“ Der wissenschaftliche Nachwuchs sei oft mehr „Zuarbeiter“ als „Mitarbeiter“. Ein Australier bemerkt dazu, der Professor scheine im Vergleich zu den ihm unterstehenden Forschern zu viel Macht und zu viel Prestige zu besitzen. „Das geht soweit, daß Forschungen, die von einem Jüngeren betrieben werden, unter dem Namen des Professors, der formell die Aufsicht führt, veröffentlicht werden.“ Sicher habe ein solches „Feudalsystem“ auch Vorteile. Es frage sich nur, ob es zeitgemäß sei.

Die Gelehrten-Hierarchie

Es herrsche in Deutschland die Meinung, die jüngeren Forscher müßten lernen, „sich auch unter Schwierigkeiten zu bewähren und schließlich den eigenen Weg zu gehen“. Zu dieser Äußerung Professor Butenandts bemerkt eine Ostasiatin: „In der Gruppenforschung gibt es genug andere Schwierigkeiten als die mit Vorgesetzten. Mir scheint, daß die ausgesprochen hierarchische Ordnung eher das ernste Gespräch zwischen Vertretern der verschiedenen Fächer und den Meinungsaustausch untereinander, ja, sogar das Wagnis zu neuen Unternehmungen in Frage stellt.“ Ein Südeuropäer kritisiert bei jüngeren deutschen Wissenschaftlern den „Mangel an Mut“. Sie schließen sich, sagte er, immer der Meinung des Chefs an, weil sie sonst Schwierigkeiten befürchten.

Die Teamarbeit werde in Deutschland weniger gepflegt als an Instituten gleicher Art im Ausland. In der deutschen Arbeitsgemeinschaft „ist die abhängige Stellung des Mitarbeiters vom Leiter“ charakteristisch. In Amerika sei der Leiter eines Teams „nicht Kapitän, sondern höchstens Steuermann“. Wenn in Deutschland ein junger Forscher sein Institut verlassen habe, um in einem Team mitzuarbeiten, dann werde er als Außenseiter angesehen, wodurch seine Habilitation oft in Frage gestellt sei.