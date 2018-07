Inhalt Seite 1 — Aus Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Freie Aktionäre glücklicher

Während Finanzmakler Rudolf Münemann bei dem Verkauf von 52 Prozent des Aktienkapitals der Investitions- und Handelsbank, Frankfurt/Main, nur einen Kurs von 250 Prozent (vielleicht auch weniger) erzielt haben dürfte, können die freien IHB-Aktionäre für ihre Papiere jetzt mehr als 350 Prozent erlösen. Der Börsenkurs hat durch den Münemann-Verkauf trotz des ihm gebotenen „schlechten“ Kurses nicht gelitten. Der Grund für die stabile Haltung der IHB-Aktie liegt weniger in dem Bonus von 2 Prozent, der zusätzlich zur unveränderten Dividende von 10 Prozent gezahlt wird, sondern vielmehr in der Schaffung neuen genehmigten Kapitals von 19 Millionen DM. Damit würde die IHB über 20 Millionen genehmigten Kapitals verfügen bei einem Aktienkapital von 41 Millionen.

90000 Vertreter im Nebenberuf

Um fast 21 Prozent auf 325 Millionen Mark hat die Firma Friedrich Schwab & Co. K. G. Überlandversand, Hanau, im Jahre 1963 ihren Umsatz ausweiten können. 90 000 nebenberufliche Vertreter haben diesen Verkaufserfolg erzielt, was einen Umsatz von durchschnittlich 3600 Mark je Vertreter entspricht. 2680 Mitarbeiter sind im Versandgeschäft tätig, 70 im Konfektionsbetrieb in Heringen.

GEG wuchs langsamer

Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Konsumgenossenschaften (GEG) konnte ihren Umsatz im Jahre 1963 nach vorläufigen Berechnungen um 3,5 Prozent oder 62 Millionen auf 1,86 Milliarden Mark steigern. Damit lag der Zuwachs geringfügig unter der im Vorjahr erzielten Umsatzsteigerung von 4,4 Prozent oder 75 Millionen Mark. Der Grund für das langsamere Wachstum liegt vor allem in der geringeren Umsatzzunahme im Nahrungs- und Genußmittelbereich.

Jeder Tag eine Million Verlust