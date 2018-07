Inhalt Seite 1 — Blüte im Kognakglas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer modern wohnt, kommt ohne Blumen nicht mehr aus. Blumen sind eingeplant: Sitzbänke enden in Kupferwannen, die nur von charaktervollen Snobs oder Ahnungslosen mit Zeitschriften und Aschenbechern zweckentfremdet werden. Tische haben wasserunempfindliche eingelegte Schiefer- oder Kunststoffecken für Vasen und Schnapsflaschen. Kein Schaufenster mit skandinavischen und pseudomodernen Möbeln, neben denen nicht in einer kindshohen Bodenvase der Kastanienzweig ragt, in denen nicht in flach abgeschnittenen Zylindern aus daumendickem Glas ein paar japanische Kieselsteine und ein getrockneter Blütenkopf einer überdimensionalen Silberdistel dekorativ wirken.

Es gibt Kerzenhalter aus Glas, in deren Lichtmanschetten Blüten gesteckt werden. Es gibt Riesenkognakschwenker, in deren Glasbauch Chrysanthemen schwimmen. Romantiker und Faulpelze basteln sich aus Strohblumen und Maschendraht bäuerliche Pyramiden, und die hübschen Töchter der japanischen Konsulatsangehörigen müssen überall immer wieder Ikebana exerzieren, auch wenn sie schon genausowenig davon verstehen wie die europäischen Zuschauer, die meist nur von den überraschenden Strauß-Zusammenstellungen entzückt sind, „Nelken und einfach Tannenzweige! Wie apart!“

Der Trick der Japaner, mit wenig Blume und viel Raum zu arbeiten, hat schon um die Jahrhundertwende dem Makartstrauß den ästhetischen Todesstoß gegeben, hat Millionen amerikanischer Hausfrauen neue Impulse für ihre Blumen-Wettbewerbe geschenkt und ist schließlich – vor allem durch die bizarre Zutat kräuseliger kahler Zweige – wie geschaffen für den Wohnstil unserer Jahrhundertmitte.

Das Gerade und Eckige und Glatte und Flächige unserer zeitgemäßen Möbel braucht einfach die Vase mit den Blumen als „reizvollen Kontrast“ und optische Auflockerung. Moderner Nippes – von der mexikanischen Katze bis zum alten Kinderspielzeug – ist Geschmackssache. Blumen dagegen passen immer. Und: Blumen hat jeder zu lieben. Die „holden taufrischen Kinder der Natur“, die „alle Edlen der Nation“ geliebt haben und „Dichter aller Zeiten zu verherrlichen wußten im Liede“, wie der Oberlehrer Sohns 1899 schrieb, sollen schon „in dem so leicht empfänglichen Herzen der Knaben ein Plätzlein erringen, an welchem es weiter wächst und blüht, unausrottbar bis an sein Ende.“ Denn das, so beweist er, haben die Germanen in ihrer „Gemütsinnigkeit“ auch schon getan. Kein Wunder, daß es hierzulande Mut erfordert, Blumen auch nur gleichgültig gegenüberzustehen.

Wir können heute unsere Blumen- noch so exklusiv und phantasievoll zu stecken versuchen, Barock und Rokoko haben es uns schon längst vorgemacht. Am bekanntesten sind die Prunk- und Prachtsträuße aus Rosen, Tulpen, Nelken, Weinreben, Zinnien, Pfingstrosen, Iris, Dahlien, Kornähren, Brombeerranken, Erbsenschoten, Eicheln, Pfirsichen, Maroni, Maiskolben, Haselkätzchen, Eisbeeren – am liebsten aus all diesem auf einmal. Das wuchert weiter in der Vase, von der man fast gar nichts mehr erkennt, und ist von Käfern und Schmetterlingen umtanzt. Im 17. Jahrhundert liebte man streng symmetrische Gestecke und drei oder fünf helle große Blüten. Diese Zeit, in der Tisch- und allgemeine Sitten geregelt wurden, schuf auch das bis heute noch gültige Protokoll der Blumensträuße. Der Hintergrund der Sträuße war dunkel, die Vase eine klassische Amphora, manchmal mit Fuß, meist mit Griffen und einem Bauch voller Relief oder Spruchbänder mit Huldigungen und Widmungen.

Alt ist auch das ästhetische Gesetz, reich durch schlicht zu steigern’. Schon im 17. Jahrhundert sah man die üppige Pracht der Rosen und Päonien am liebsten in einfachen zylindrischen Gläsern oder dunklen Glasschalen auf gedrungenem Fuß. Zur gleichen Zeit war es Mode, die kostbaren und noch seltenen chinesischen Porzellanvasen ohne Inhalt mit anderen Sammlergegenständen aufzubauen. Matisse trieb das Spiel bis an seine Grenze: Er malte leere Flaschenvasen auf blumengemustertem Tischtuch, und Vasenliebhaber vertreten seit jeher die Meinung, daß Vasen mit Blumendekor ohnehin genug Florales besitzen und leer zu bleiben haben. In diesem Jahrzehnt experimentierte einer der Designer von der finnischen Werkstatt „Arabia“ mit Vasenformen und drehte eine kleine Vase mit Kugelbauch und so dünnem Hals, daß kein Platz mehr für eine Öffnung blieb. Und als man das monierte, sagte er: „Wer steckt denn auch Blumen in jede Vase?“

Überhaupt, von den Malern kann man lernen. Wer originell sein will, arrangiert Rosen à la Trübner: üppige Blütenköpfe in Zinntellern oder weiße, üppige Dolden in hohen Glasvasen zwischen Schalen mit Früchten. Seerosen à la Ahlers-Hestermann: zwei, drei Blüten im dunklen, teichflachen Teller. Iris à la Dix: zwei steile Zweige im Zahnputzwasserkrug. Sommerstrauß Renoir: ein ganzer Armvoll Malven und Rittersporn in einem jener grauen blaugemusterten Steingutkrüge, in denen man saure Gurken einlegt. Rosen Gauguin: lose Blütenzweige in der Milchflasche neben einer Südseeplastik. Matisse kopiert die niederländischen Stillebenmaler: zwei, drei zarte kostbare böhmische oder venezianische Gläser, und in einem eine erlesene Blüte. Oder zwischen den Gläsern eine Fruchtschale auf hohem Stiel, über deren Rand die Blüten schäumen.