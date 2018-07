Inhalt Seite 1 — Der Bund verdient zuviel an der Post Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es erscheint wie ein schlechter Scherz und ist doch nüchterne Wirklichkeit. Die Post will sobald als möglich mehr Geld von ihren Kunden. Kaum ein Jahr nach den letzten drastischen Gebührenerhöhungen arbeiten die Referenten im Ministerium an der Koblenzer Straße schon wieder fieberhaft an derartigen Plänen.

Seit der 24köpfige Verwaltungsrat der Post vor einigen Tagen den Haushaltsvoranschlag für das neue Jahr mit einem geschätzten Defizit von 335 Millionen Mark verabschiedet hat, ließ sich die Tatsache nicht mehr vor der Öffentlichkeit verbergen: Die drastische Gebührenerhöhung vor Jahresfrist war zum Teil ein Mißerfolg. Nicht nur, daß es dem zweitgrößten Verkehrsunternehmen nicht gelang, den Verlust des Vorjahres von 382 Millionen Mark annähernd zu beseitigen, wie es geschätzt und tröstend versprochen worden war. Nein! Das Minus war nach bisherigen Schätzungen für 1963 mit 271 Millionen Mark nur wenig niedriger. Und das, obwohl im Verlauf des vergangenen Jahres rund 500 Millionen Mark mehr in die Postkassen flossen.

Klagend gingen Postverwalter Stücklen und seine Mannen mit den genau kalkulierenden Postkunden ins Gericht: Die gewerbliche Wirtschaft, die etwa 85 Prozent der Gebühreneinnahmen der Post erbringt, habe die (seinerzeit um über 100 Prozent verteuerten) Postwurfsendungen erheblich eingeschränkt und sei beim Paketversand auf andere Verkehrsträger ausgewichen.

Im Postdienst blieben die Einnahmen deshalb um 150 Millionen hinter den Erwartungen zurück. Und auch bei den Personalausgaben kam es anders, als man es sich gedacht hatte. Denn das Parlament (und der Postminister) bewilligten für 1963 um rund 370 Millionen Mark höhere Bezüge für die 440 000 Beschäftigten als im Vorjahr. Das sind fast 130 Millionen Mark mehr, als im Posthaushalt eingeplant waren.

Damit war das Mammutunternehmen bereits 1963 da angelangt, wo es nach erklärter Ansicht ihres Ministers erst 1966 wieder stehen „wollte“: Tief in den roten Zahlen.

Was tun, in einer derartig verfahrenen Situation? Zunächst einmal versuchen, die „Dividende“ zu streichen, die der Eigentümer kassiert, dachte der Postminister. Lange genug hatte der Bund von den steigenden Umsätzen des Mammutunternehmens profitiert. Also rechnete Stücklen der Öffentlichkeit und dem Finanzminister vor: Gut vier Milliarden Mark sind seit der Währungsreform als 6 2/3prozentige „Umsatzprovision“ in die Kasse des Bundes geflossen. Fast eine halbe Milliarde waren es im vergangenen Jahr und 520 Millionen werden es 1964 sein, die ohne Rücksicht auf Verluste aus dem stets mit Geldmangel kämpfenden Unternehmen herausgezogen werden.

Wie lange soll es noch so weitergehen? Wie lange müssen noch über 300 000 Antragsteller auf Telephonanschlüsse warten, nur weil die Post für die notwendigen Investitionen das Geld fehlt? Das fragte der CSU-Minister Stücklen seinen Kabinettskollegen Dahlgrün von der FDP bei einem Essen, das der Postverwalter eigens gegeben hatte, den Finanzminister davon zu überzeugen, daß das staatliche Monopolunternehmen bald am Ende sei. Jedoch, Dahlgrün ließ sich von den Argumenten nicht beeindrucken. Und auch die übrigen Kabinettsmitglieder konnte der Postverwalter nicht auf seine Seite bringen. Im Bundeshaushalt, als Exempel für den Kampf um die Preisstabilität statuiert und auf eine Obergrenze von 60,3 Milliarden Mark festgelegt, waren Stücklens spät erwachte Wünsche nicht vorgesehen. Wohl aber hatte man die halbe Milliarde aus dem Postetat fest im Bundeshaushalt eingeplant sei, sei es nun zur Finanzierung des Sozialpakets, der Verteidigungsausgaben oder um einhalten zu können, was den Bundesbürgern vor der Wahl von Dahlgrün versprochen worden war: Steuersenkungen.