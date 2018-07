Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Zur Förderung wertvoller Jugendbücher“, beginnt der Erlaß des Bundesministeriums für Familien- und Jugendfragen, „wird der ‚Deutsche Jugendbuchpreis‘ (1964) nach folgenden Bestimmungen vergeben“:

„Es können ausgezeichnet werden a) Das beste Kinderbuch ... Die Auszeichnung kann auch für ein Bilderbuch verliehen werden – b) Das beste Jugendbuch ... Die Auszeichnung kann auch für ein Sachbuch verliehen werden.“

Das klingt auf den ersten Blick ermutigend neu. Nur zwei Preise – ein klares Bild.

Da ist nur der Haken bei dem „auch“. Wenn die Kinderbuchjury nun wirklich findet, daß ein Bilderbuch „besser“ ist als alle eingereichten Kinderbücher, dann gibt es einen Bilderbuch- und einen Jugendbuchpreis. Oder einen Bilderbuch- und einen Sachbuchpreis. Oder wieder die beliebten geteilten Preise, so daß alles beim alten ist.

Vor allem: Wie stellen die Jurys fest, ob Kinderbuch oder Bilderbuch beziehungsweise Jugend- oder Sachbuch preiswürdiger sind?

Die scheinbare Klarheit ist also nichts anderes als die Möglichkeit, noch mehr zu verwirren, unsicher zu machen und ungerecht zu handeln. Denn mit welchem Recht und nach welchen Prinzipien will man zwei Kategorien miteinander in Wettbewerb treten lassen?