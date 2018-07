Inhalt Seite 1 — Der „Kleine“ machte das Rennen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter den vier großen Werken der deutschen Automobilindustrie galten die Ford-Werke AG, Köln, jahrelang als Nachzügler. Das Unternehmen sah es selbst so. Es nannte sich 1958 einen „mittelständischen Betrieb der Automobilindustrie“, und gab zu, im Vergleich zu den anderen Werken zu spät angefangen zu haben. Doch dann wurde schnell der Keim zu einer Nachhol-Expansion angelegt. Die deutsche Spitze des Vorstands wurde durch Amerikaner aus dem Ford-Konzern ersetzt. Schon vorher (1957) hatte man unter wenig erfreulichen Begleitumständen die deutschen Ford-Aktionäre zur Aufgabe ihrer Anteile bewogen. Die wenigen freien Aktionäre allerdings, die trotz der damals nicht gerade rosigen Zukunftsprognosen der Verwaltung an ihrem Besitz festhielten, sind nach einer kurzen Durststrecke beneidenswert gut gefahren. Abgesehen von der Kurssteigerung ihrer Aktien auf heute etwa 3000 konnten sie nach zwei ergebnislosen Jahren sehr beachtliche Dividenden kassieren (1959: 16 Prozent, 1960: 50 Prozent, 1961: 76 Prozent, 1962: 86 Prozent und 1963: 79 Prozent, die unter der Auflösung aller freien offenen Reserven zustande kamen).

Die Ford-Dividenden müssen aber unter dem besonderen Aspekt des engen Verhältnisses zur amerikanischen Muttergesellschaft und des gespaltenen deutschen Körperschaftssteuersatzes gesehen werden. Als nahezu vollständige Tochter, deren Investitionen im weitesten Umfang von der Muttergesellschaft finanziert werden, braucht das Unternehmen bei der Gewinnverwendung keine Rücksicht auf die Eigenkapitalbildung zu nehmen. Es kann also ohne Bedenken den ganzen Gewinn ausschütten und zahlt dafür nur 15 Prozent Körperschaftssteuer. Andere, auf sich selbst angewiesene Unternehmen müssen dagegen einen Teil ihres Ertrages zur finanziellen Sicherung und Stärkung verwenden, wofür sie dann mit einem Steuersatz von 51 Prozent belastet werden. Welche Vorteile diese auf steuerliche Gewinne abgestellte Gewinnpolitik bringt, zeigt zuletzt das Jahr 1963. Durch die volle Ausschüttung des Gewinns haben die Ford-Werke, Köln, 34 Millionen Mark Steuern gespart.

Das bemerkenswerte an dem Aufstieg der deutschen Ford-Gesellschaft in den letzter, fünf Jahren ist die Kontinuität, mit der die Gesellschaft ihren Anteil an der deutschen Automobilproduktion und auf dem deutschen Markt vergrößerte. Ford verbesserte seinen Marktanteil kontinuierlich von 12,2 auf 20,4 Prozent, während das Volkswagenwerk nach einer Steigerung seines Anteils von 34 Prozent (1959) auf 58 Prozent (1962) im vorigen Jahr auf 52 Prozent zurückfiel. Bei den deutschen Zulassungen in der Klasse 1 bis 1,5 Liter wird das Ausmaß des Vordringens von Ford noch deutlicher. Von einem Anteil von knapp 6 Prozent im Jahr 1958 steigerte Ford seinen Anteil bis auf 25 Prozent im vorigen Jahr. Dagegen fiel Opel in dieser Klasse von 27 auf 18,4 Prozent (1963). Und das Volkswagenwerk mußte von der stolzen Höhe von 60,6 Prozent im Jahr 1961 bis auf 57,3 Prozent (1963) heruntergehen. Rechnet man auch hier wieder den Opel-Kadett hinzu, so hält bei den Zulassungen dieser Klasse das Volkswagenwerk nur noch die Hälfte. Die andere Hälfte liegt bei Opel und Ford, wobei Opel mit 28 Prozent noch vor Ford mit 22 Prozent Anteil rangiert. Die Zulassungen in der Klasse über 1,5 bis 2 Liter sind allerdings die bei Opel dreimal so hoch wie bei Ford.

Die starke Konzentration der Produktion auf kleinere Wagen war denn auch das besondere Kennzeichen des Fordgeschäftsjahres 1963. Mit einer Steige ung der gesamten Produktion um 27 Prozent auf 385 400 Fahrzeuge war die Zuwachsrate des Unternehmens also doppelt so groß wie der Durchschnittszuwachs der gesamten deutschen Automobilproduktion. Die Herstellung des 12 M wurde von fast 75 000 auf 186 100 Wagen mehr als verdoppelt. Bei voller Ausnutzung der Kapazität ging dies auf Kosten des 17 M, dessen Herstellung „in Anpassung an den Markt“ um 22 500 auf 167 500 Wagen reduziert wurde.

Auch in diesem Jahr setzt Ford offenkundig noch auf den kleinen Typ. Denn außer in Köln soll der 12 M nun auch in dem neuen belgischer, Zweigwerk Genk hergestellt werden, das bis August/September dieses Jahres eine Tageskapazität von 450 Wagen erreichen wird. Die Kölner Kapazität liegt bei etwa 1350 Wagen. Die verstärkte Produktion der kleinen Wagen bedeutet nicht, daß Ford in der höheren Wagenklasse untätig sein wird. Zwar meinte der stellvertretende Vorstandsvorsitzender Robert G. Layton auf eine entsprechende Frage: „Wir richten uns nach der jeweiligen Marktlage und nicht nach den Aktionen anderer Firmen.“ Doch wurde im vorigen Jahr der 17 M (1,7 Liter) von dem neuen Opel-Rekord (1,7 Liter) hart bedrängt. Die Zulassungen dieses 17 M gingen von 30 350 auf 25 560 zurück, während der Rekord von 72 860 auf 76 550 gewann.

Ferner geht der Trend zumindest bei den Amerikanern, wie Opel gezeigt hat, auf ein Programm für die ganze Breite des Automobilmarktes. In diese Richtung weist Layton selbst: „Ford hat durch Erweiterung der Produktion und durch Rationalisierung die Ausgangsposition geschaffen, die zur Zuversicht in die Zukunft berechtigt, auch bei einer Verschärfung des Wettbewerbs, die letzten Endes dem Verbraucher zugute kommt“.

Ein weiteres Indiz für eine Aktivität auf „höherer Ebene“ sind die Investitionen, die nach der Steigerung im Jahre 1963 um 48 Prozent auf 306 Millionen Mark auch in diesem Jahr beibehalten oder sogar noch erhöht werden sollen. Und das, obwohl der Hauptanlaß der vorjährigen Ausgaben, die erste Ausbaustufe des belgischen Werkes, nicht mehr dieselben Mittel verschlingt.