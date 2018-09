Eines ist sicher: seine trotzige Grundpositi’on bleibt nützlich und gut. Daß nämlich große Literatur stets eine Ausnahmeleistung darstellt. Nicht bloß inmitten einer Epoche, sondern nicht selten auch innerhalb des Gesamtwerkes eines Schriftstellers. Nichts also wäre verhängnisvoller, als die Gesammelten Werke der wahrhaft Großen pauschal als große Werke zu akzeptieren, während die poetae minores ein für allemal dazu verurteilt wären, mindere Dichtung darzubieten. Es gibt aber – um in Schwaben zu bleiben – herzhaft schlechte Verse Mörikes und sehr schöne Gedichte bei Justinus Kernen

Er nun wird seit Jahren nicht müde, beides an stets neuen Fällen zu demonstrieren: Brüchigkeit im Werk der Meister und ungerechte Verkennung in zahlreichen – scheinbar abgetanen – Fällen der Literaturgeschichte. Bisweilen mißlingt die totale Aufwertung, die – etwa im Falle Fouqués – beabsichtigt war. Aber selbst dann hat Arno Schmidt ein neues Gespräch über das Aktenstück erzwungen. Er stört die Ruhe der Toten und der Archive, der germanistischen Seminare und der verbrieften Wertsysteme. Gut so. Auch wenn man beim Lesen immer wieder Ärger mit ihm hat –

Arno Schmidt: „Dya Na Sore“ – Gespräche in einer Bibliothek; Stahlberg Verlag, Karlsruhe; 425 S., 17,80 DM.

Arno Schmidt: „Belphegor“ – Nachrichten von Büchern und Menschen; Stahlberg Verlag, Karlsruhe; 453 S., 23,– DM.

Der Ärger beginnt bereits auf der ersten Seite des „Vorspiels“ zu „Dya Na Sore“, wo Schmidt den toten Literarhistoriker Georg Witkowski rüffelt, der „noch 1933 Professor für deutsche Literatur an der Universität Leipzig, und auch ansonsten im Umgang mit Klassikern wohlbewandert“ gewesen sei. Schmidt mag sich beruhigen. Der alte Mann war dann nicht mehr lange Professor in Leipzig. Er starb im Exil – ein paar Jahre nach jenem 1933. Es gibt Fälle, wo auch Arno Schmidt ein bißchen Umschau halten sollte, ehe er furios loslegt.

Was aber lockt ihn eigentlich immer wieder zur Bücherwelt, so daß er stets neue Wünschelrutengänge unternimmt? Eine gebieterische Verlautbarung in Schmidts Polemik gegen Stifters „Nachsommer“ spricht es fast überdeutlich aus: „Eines aber sollte jeder Dichter einmal leisten: ein Bild der Zeit uns zu hinterlassen, in der er lebte! – Denn wenn ich Zustände und Denkweisen einer Epoche erfahren will, benütze ich mitnichten die Messtischblätter der Historiker – auf denen kann ich allenfalls exakt Namen und Daten abgreifen –, sondern ich nehme für, sagen wir 1770, den Werther zur Hand.“ Dessen Urfassung ist zwar erst von 1774 (was soziologisch ziemlich relevant ist), aber es stimmt natürlich, daß der „Werther“ heute von uns (auch) wie ein Kompendium damaliger Sozialkonflikte gelesen werden kann. Daß er weit mehr ist, weiß Arno Schmidt natürlich sehr gut: in seiner Goethe-Studie preist er den berühmten Roman der Empfindsamkeit nicht bloß als Dokument der Zeitgeschichte.

Der Werther hat jedoch nicht bloß Zustände gespiegelt, er hat sie auch ins Bewußtsein gehoben. Werther erzeugte den Wertherismus, veränderte also die Umstände. Die Haupthese Arno Schmidts findet sich übrigens schon bei Karl Marx. Der Verfasser des „Kapital“ bekannte, aus Balzacs Romanen mehr Wirtschaftswissen gelernt zu haben als aus vielen Traktaten von „Vulgärökonomen“.