Kreditrestriktionen und Baustopp – das sind die Maßnahmen, mit denen der Schweizerische Nationalrat den Inflationsgefahren der Eidgenossen zu Leibe rücken will. Der Baustopp ist bei den prominenten Nationalökonomen bereits heftig kritisiert worden. Die Professoren Walter Adolf Jöhr, Emil Küng und Edgar Salin wiesen ihn als untauglich zurück, weil er bestenfalls eine Aufstauung des Baubedarfs herbeiführe, der sich später mit inflationärer Wucht entladen würde.

Nicht nur die Nationalökonomen, sondern auch den schweizerischen Finanzminister Roger Bonvin brachte dann vollends die Zusatzforderung des Nationalrates aus dem Konzept, bei aller Konjunkturdämpfung müßten die Zinsen für den Wohnungsbau und die Landwirtschaft auf einem niedrigen Niveau bleiben. Bonvin erklärte rundheraus, diese Forderung stelle das gesamte Programm in Frage.

Die Zweifel eines prominenten Regierungsmitgliedes und die geharnischte Kritik der Wirtschaftswissenschaftler lassen es zweifelhaft erscheinen, ob die in der Verfassung vorgeschriebene Abstimmung über diesen dringlichen Bundesbeschluß bei Volk und Ständen die notwendige Zustimmung finden wird, zumal hier ein behördlicher Dirigismus gutgeheißen werden soll. Die Kritik der Wissenschaftler gipfelte in der Feststellung von Prof. Edgar Salin: „Ich fürchte, der Eidgenossenschaft droht die Gefahr, daß die Konsuln durch eine falsche Diagnose der Wirtschaft und durch falsche Heilmittel die geltende Ordnung von Wirtschaft und Staat nicht nur zeitweise ,dirigistisch‘ suspendieren, sondern auf lange hinaus untergraben.“

Bereits vor der Parlamentsdebatte ist in Zürich eine „Vereinigung für Soziale Marktwirtschaft“ gegründet worden, die den dringlichen Bundesbeschlüssen in einem „Manifest“ den Kampf angesagt hat und statt dessen langfristige Maßnahmen für eine Entwicklung der Produktionskräfte durch Strukturverbesserungen und Wettbewerbserleichterungen fordert.

In diesem Zusammenhang ist daran erinnert worden, daß gerade jetzt das Schweizerische Kartellgesetz in Kraft getreten ist, das den „möglichen Wettbewerb“ garantieren soll. Die Kostenstruktur im Baugewerbe müßte untersucht werden. Eine Hinzuziehung ausländischer Bauunternehmungen, etwa im Autobahnbau, erschiene angezeigt, ja, es ist sogar die Frage der Gründung eines „Baukonsumenten-Verbandes“ erörtert worden, um den sprunghaften Preissteigerungen im überhitzten Baumarkt entgegenzutreten. Einige Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft in der neugegründeten „Vereinigung für Soziale Marktwirtschaft“ verfechten als marktkonformen Schritt weiter die Aufwertung des Schweizer Franken.

Auf der politischen Ebene haben sich liberale Gruppen vom bundesrätlichen Programm distanziert, so die liberale Fraktion im Nationalrat wegen des ominösen Zusatzantrages hinsichtlich der Hypothekarzinsen einige Vertreter der demokratischen Partei und die geschlossene Fraktion des „Landesrings der Unabhängigen“, der von Gottlieb Duttweiler gegründeten, hauptsächlich in Zürich beheimateten Bewegung, die mit dem Migros-Genossenschaftsbund verbunden ist.

Die politische Opposition, die zwar im Parlament zahlenmäßig nur schwach zum Ausdruck gekommen ist, bildet hinsichtlich der kommenden Volksabstimmung zweifellos einen ernst zu nehmenden Faktor. Die Opposition des „Landesrings“ hat gegen dirigistische Eingriffe in die Wirtschaftspolitik bereits öfter eine Mehrheit gefunden. Auch im „Landesring“ wird die Aufwertung des Schweizer Frankens empfohlen, aber der Eingriff im Kredit- und Baumarkt abgelehnt.