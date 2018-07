Inhalt Seite 1 — Ein Biest sucht Kontakt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Viktor Gero

Die Sekretärinnen des Instituts haben sich inzwischen daran gewöhnt, aber den Besuchern fährt jedesmal der Schreck in die Glieder, wenn plötzlich das „Biest“ zur Tür hereinkommt – nicht ohne vorher angeklopft zu haben. „Keine Sorge, es tut niemandem etwas zuleide“, wird der Gast beruhigt, und in der Tat nimmt das seltsame Wesen nicht einmal Notiz von den Anwesenden. Es schaut halt nur mal so in die Büros hinein. Manchmal freilich wird es vom Hunger getrieben. Dann beschnuppert es die Wände, bis es eine Nahrungsquelle gefunden hat.

Mit seinem wissenschaftlichen Namen heißt das Biest „Mobile Automaton“. Es sieht aus wie ein überdimensionaler Hutkoffer, aus dem sich schlangenartig ein langer, sehr beweglicher Hals reckt, mit einem Kopf darauf, der an den einer Giraffe erinnert. Ein ganzes Jahr lang schlurft der Roboter schon durch die Flure des Laboratoriums für praktische Physik an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Seine Schöpfer, Ingenieure und Physiker der Forschungsgruppe „Adaptive Machines“, haben sich zum Ziel gesetzt, Apparate zu entwerfen, die sich ohne menschliche Hilfe wechselnden Umweltbedingungen anpassen können.

Für die Umwelt, die ein Physiklabor bietet, haben die Konstrukteure des Biestes ihr Ziel nahezu erreicht. Wenn die zwölf Silber-Cadmium Batterien in dem Gerät der Aufladung bedürfen, tastet es mit seinem Kopf, genauer: mit den dort angebrachten Fühlerdrähtchen, die Wände ab, bis es eine Steckdose gefunden hat, in die es seine Kontakte steckt. Hat die häßliche, aber keinesfalls unfreundliche Kreatur aus Blech, Draht und Transistoren ihren Hunger gestillt, dann rollt sie wieder energiegeladen im Institut umher, weicht höflich aus, wenn ihr jemand entgegenkommt und findet sich überhaupt erstaunlich gut zurecht. Dazu verhilft ihr eine-Art Echolotung. Wie die Fledermaus orientiert sich der Roboter an reflektierten. Schallwellen.

Abgesehen von der Nahrungssuche sind die Wanderungen der Maschine völlig planlos, denn die einzige Aufgabe, die das Biest zu erfüllen hat, ist, sich in einer natürlichen Umgebung voller zufälliger Ereignisse am Leben zu erhalten. „Seine Intelligenz entspricht der einer Ameise“, erklärt George Calton, der Leiter der Abteilung Adaptive-Machines. „Dieses Insekt findet sich, wie unser Biest, sehr gut im Leben zurecht, obwohl es nur mit einer verhältnismäßig kleinen Zahl von festgelegten Bewegungstypen auf die vielen Überraschungen in seiner Umwelt zu reagieren vermag.“

Im Gegensatz zu Ameisen und anderen Lebewesen bedarf eine elektronische Maschine nicht des Schlafes. Doch man kann schließlich das Biest nicht Tag und Nacht herumlaufen lassen, und deshalb haben ihm seine Schöpfer ein Ermüdungszentrum eingebaut: nach achtstündiger Wanderung begibt sich der Apparat von selbst zur Ruhe.

Völlig ohne menschliche Schwächen ist freilich auch das Biest nicht. Zuweilen nämlich wird es nervös, etwa wenn es sich mit seinem Kopf in Leitungskabeln verheddert hat oder irgendwo eingeklemmt ist. Dann führt der Roboter sinnlose hektische Bewegungen aus – er dreht durch.