Was mußte nicht alles zusammentreffen, damit in diesem Jahr der Hörspielpreis der Kriegsblinden an die gänzlich unbekannte Autorin Margarete Jehn fiel?

Zunächst einmal mußte eine junge Mutter von zwei Söhnen, Frau eines evangelischen Organisten, selber einst Musikstudentin, ein Hörspiel schreiben.

Dann mußte sie es als Weihnachtsgeschenk an, eine Freundin schicken.

Diese mußte es kurz entschlossen beim Südwestfunk einreichen, und dort mußte man den dichterischen Impetus des Manuskripts erkennen.

Das ist nicht selbstverständlich bei der Zahl von eingereichten Manuskripten und wenn man bedenkt, daß zum Beispiel Günter Eichs epochemachendes Hörspiel „Träume“ zunächst einmal abgelehnt worden war.

Alsdann mußte der Regisseur Peter Schulze-Rohr intensiv mit der Autorin zusammenarbeiten, und es mußte sich ein Komponist finden wie Peter Zwetkoff, der den Grundton dieses eher nach kompositorischen als dramaturgischen Regeln gebauten Hörwerks erfaßte.

Aber damit nicht genug. Schließlich hatte der Sender die Gemeinschaftsproduktion (mit NDR), die kein anderer Sender nachzuspielen willens war, als seinen Beitrag für das Hörspieljahr 1963 an die Kriegsblindenpreis-Jury zu delegieren.