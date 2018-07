Von Hans Paul Bahrdt

Bedenkt man, welche Auswirkungen die Chemie und die Physik für unser aller Leben haben, so ist die Forderung, daß die demokratische Öffentlichkeit über ihren Fortgang informiert werden müsse, unabweisbar.

Vor Jahren hatte ich in einem großen chemischen Werk soziologische Untersuchungen durchzuführen. Um mich besser über die jeweiligen Arbeitsverhältnisse informieren zu können, wollte ich auch etwas über die angewandten Produktionsverfahren wissen und deshalb meine Schulkenntnisse in Chemie aufbessern. Ich hörte mich bei Chemikern nach einem Buch um, das nicht mehr als die Chemiekenntnisse eines Abiurienten voraussetzt, aber doch auch etwas industrielle Chemie mitteilt. Ich glaube auch heute noch, daß es solche Bücher geben muß. Aber niemand konnte mir einen Titel nennen. Die stereotype Antwort war: Chemie muß man entweder von Grund auf studieren – oder die Finger davon lassen.

Daran, daß es keine andere Möglichkeit gibt, als in einer Naturwissenschaft entweder voll ungebildeter Experte oder völlig ahnungsloser Laie zu sein, begann ich zu zweifeln, weil Physiker sich oft ganz anders verhalten.

Daß Atomphysik leichter und daher für Laien verständlicher sei, hat noch niemand behauptet. Trotzdem haben es seit dem Krieg, genauer seit dem Abwurf der Atombomben über Japan, namhafte Physiker immer wieder versucht, gewisse Sachverhalte aus der Physik, natürlich in erster Linie solche, die für die politische Meinungsbildung relevant sind, einer breiteren Öffentlichkeit in erklären. Keiner dieser Physiker dürfte der Meinung gewesen sein, daß das, was sie in populären Vorträgen, Memoranden und Zeitungsartikeln äußerten, die eigentliche Physik sei und daß ihre Hörer und Leser durch sie in die Lage versetzt würden, ihrerseits Physik zu treiben. Was sie zu dieser Popularisierung physikalischer Sachverhalte veranlaßte, war auch keine Popularitätshascherei. Was sie zu dieser Bereitschaft zur Popularisierung trieb, war politisches Verantvortungsgefühl. Sicher haben auch sie sich überlegt, ob es denn überhaupt möglich sei, über Kernspaltung und Kernfusion physikalischen Laien etwas zu erzählen; aber anscheinend gelangten sie zu der Meinung, dies sei nicht nur nötig, sondern auch möglich.

Mir scheint nun, daß die gleichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten auch dort bestehen, wo nicht eine so dramatische Frage wie die der Atombewaffnung vorliegt.

Ein anderes Beispiel: In der Medizin dürfte man heute zwei Tendenzen finden. Einerseits gibt es eine ehrwürdige Tradition und – man muß schon sagen – Routine, medizinische Erkenntnisse in leicht faßlicher Form den Laien mitzuteilen. Berühmte Gelehrte wie Pettenkofer haben sich nicht gescheut, schon im vorigen Jahrhundert in der „Gartenlaube“ ein breites Publikum zu suchen, um die Einsichten einer noch jungen Disziplin wie der Hygiene bekanntzumachen.