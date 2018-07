Von Werner Höfer

Wenn er redet, kommt er ins Gerede; denn er hat immer etwas zu sagen zu Fragen, über die er von Amts wegen nur zum Teil etwas zu sagen hat, die aber jeden Menschen angehen, weil jeder Mensch „Verkehrsteilnehmer“ ist. Willi Weyer ist nun nicht Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, sondern Innenminister. Als Innenminister ist er zugleich „Polizeiminister“, denn die Polizei ist „Ländersache“. Somit ergeben sich für den Innenminister des größten Bundeslandes, in dem etwa zu jeder zweiten Familie ein Kraftfahrzeug gehört, das Recht und die Pflicht, sich über Probleme des Verkehrs den Kopf zu zerbrechen. Das besorgt Willi Weyer auf so selbständige Weise, daß er in dem „Kollegen auf Bundesebene“, dem Bonner Verkehrsminister Hans Christoph Seebohm, zunächst keinen kooperativen Partner, sondern einen allergischen Kritiker gefunden hat, wobei das politische Spannungsverhältnis zwischen dem rechts-konservativen CDU-Mann und dem jung-liberalen Mende-„Vize“ auch eine Rolle spielen mag.

„Herr Minister, der Sreit mit Ihrem Kollegen begann mit der ‚Stahlstraße‘.“ Willi Weyer, nach einem kräftigen Zug an der Zigarre, antwortet mit jener polierten Verbindlichkeit, hinter der erfahrene politische Streiter ihren akuten Ärger zu verbergen suchen:

„Mir wollte es nicht einleuchten, daß man die Stauungen an den Baustellen als unabwendbares Verhängnis hinzunehmen habe. Ich weiß, daß sich darüber bei allen Autofahrern ein ganz unheiliger Zorn angestaut hat. Nun sind, unabhängig voneinander, sowohl einzelne Firmen als auch pfiffige Automobilisten und ich selber auf eine Idee gekommen, die – was man beinahe wörtlich verstehen kann – in der Luft lag: die Idee, solche Baustellen, die an sich unvermeidlich sind, durch Stahlstraßen zu überbrücken.“

„Und diese Idee wollte dem Herrn Bundesverkehrsminister nicht in den Sinn?“

„Nein, er bezeichnete sie als Blödsinn. Er sei Techniker und ich Jurist. Obwohl Herr Seebohm es also besser zu wissen vorgab, wollte er an einem Streitgespräch, zu dem das Fernsehen ihn und mich eingeladen hatte, nicht teilnehmen.“

„Dennoch ist der Streit inzwischen begraben?“