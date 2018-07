Die Woche begann im Zeichen heiterer Lehre: Eugen Kogon, ein sanfter Magister, hob seinen Stift. Panorama hat wieder einen Meister gefunden; die Verbindung von pädagogischem Ernst und schalkhafter Weisheit läßt für die Zukunft das Schönste erhoffen. Kogon beherrscht das Brechtsche Geschäft des amüsanten Moralisierens vortrefflich; Ethos mit Augenzwinkern, freundliche Unterweisung – Panorama ist auf dem richtigen Weg.

Auch Notabene Mezzogiorno, ein preisgekrönter Süditalien-Film von Tichawski und Strobel, bediente sich der Technik des unterhaltsamen Lehrens. Bei der Geschichte eines einzelnen, des Proleten Giovanni Farina, beginnend, gelangte man dank kluger optischer Demonstrationen am Ende zu einem Resümee des Mezzogiorno-Experiments. Eindringlich und überzeugend wurde eine Analyse des Spätkapitalismus gegeben, die Ohnmacht der Ausgebeuteten gezeigt, das Versagen der classe dirigente im Bild vorgeführt-und auf die Überwindung der anachronistischen Zustände durch die Industriearbeiterschaft verwiesen. Kein Pathos, keine Tendenz: Man belegte, warf Fragen auf und stellte anheim. Ein armer Bauer verkaufte seine einzige Kuh; Ober mit weißen Handschuhen legten den Frackhemden vor. Der Aufseher brüllte; die Mädchen arbeiteten zwölf Stunden lang für einen Lohn von vier Mark, vierzig Grad Hitze; man sang, wenn jemand umfiel, standen Hunderte von anderen Mädchen bereit, um die Arbeit zu tun. Der Halbpächter rief „subito“; die Sackträger sprangen; vom Patron, einem Stadtanwalt, hieß es, daß er früher häufig zur Wildschweinjagd gekommen war. Bauern wurden ihre Trauben nicht los, weil der Händler erbost war; Grundbesitzer spekulierten. Man sah die Szenerie des Klassenkampfes: Kinderarbeit, das zynische Spiel mit der Dummheit, ein widerwärtiges Bild. Der Glaube an die Allmacht des Wissens, das Grunddogma des italienischen Sozialismus, gewann Anschaulichkeit. Der Film hatte das Pathos der aufklärenden Moralität: Solange die Arbeiter dumm sind, hat Vittorini gesagt, wird sich nichts ändern, wird die regierende Klasse ihr Drohnendasein behaupten. Am Ende aber sah man lernende Kinder; und während der Heilige Rocco, mit Dollars bestickt, durch die Stadt zog, saßen die armen, heimwehkranken Siedler in einem abgedunkelten Zimmer und betrachteten verwundert eine Welt, deren Schätze ihnen plötzlich real und erreichbar erschienen. Das Wort veränderbar fiel; die Solidarität der Unterrichteten, das Kooperieren der Fabrikarbeiter stand als Möglichkeit da. Licht fiel in eine archaische Welt, ein versinkendes Reich mit Höhlen, Slums und leeren Dörfern, mit Photographen, die beim Knipsen des Brautpaares ihr Kupplerlächeln aufsetzten, mit schwadronierenden Männern und abgewrackten Frauen, mit murmelnden Priestern und dolce-vita-Allüren.

Ein sozialistischer Film? Wenn es, im Sinne Marxens, sozialistisch ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist – warum nicht? Schwarz-Weiß-Malerei? Aber gewiß! Die Wirklichkeit, die man zu zeigen hatte, war schwarz-weiß: Die einen hatten alles, die anderen so gut wie nichts – wie konnte man da wohl die Fronten verwischen?

Brechtsche Technik: heitere Lehre, Vertrauen auf die Intelligenz der Betrachter, Verzicht auf Agitation. Sogar eine Schauspielerin vom Theater am Schiffbauerdamm war mit von der Partie: eine fünfundachtzigjährige nonna, die, mit dem Hut in der Hand, das Verhalten eines dummen Bauern im Angesicht seines Herrn demonstrierte.

Knecht Matti an Herrn Puntilas Tisch; ebenso wahr, aber noch besser gespielt. Viel besser sogar: Zuerst erlebt, und dann gezeigt. Momos