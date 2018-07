In den letzten beiden Wochen hat sich die Aufwärtsbewegung der deutschen Aktienkurse fortgesetzt. Die Erdöl- und Kaliwerke stiegen seit Jahrzehnten um durchschnittlich 25 Prozent, die Eisen- und Stahlaktien um 27 Prozent und die Gruppe Bergbau um etwa 18 Prozent. Diese Steigerungsraten hatte kaum jemand erwartet. Um so mehr ist die Frage berechtigt: Wird schon wieder über das vertretbare Ziel hinausgeschossen? Haben wir heute „heiße“ Kurse?

Auf diese Frage gibt es keine Pauschalantwort. Aber eines läßt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen: Von überhöhten Kursen ist bestenfalls bei einigen Papieren zu reden, in der Masse ist von einer „Überbewertung“ auch heute noch keine Spur. Zuzugeben ist, daß beispielsweise bei den Erdöl- und Kaliwerten spekulative Elemente am Werke sind, die auf die Karte „Erdgas“ setzen und dabei Preise bezahlen, die aus dem Blickwinkel der heutigen Ertragslage als problematisch bezeichnet werden müssen. Aber wer will mit Sicherheit sagen, daß das Erdgas nicht tatsächlich eines Tages hohe Gewinne in die Gesellschaftskassen fließen lassen wird?

Und wie sieht es bei den in letzter Zeit favorisierten Montanen aus? Die Renditen bieten auch nach jüngsten Steigerungen noch eine ziemlich sichere Stütze. Jedenfalls zeigen sie, daß man gar so unvernünftig noch nicht ist. Gewisse Fragezeichen müssen hinter die Kurse von Dortmund-Hörder und Ilseder Hütte gesetzt werden. Doch auch hier sind Anlagen bereit, den Unternehmen trotz der zur Zeit bei ihnen herrschenden (aber im Falle Dortmund-Hörder wohl allmählich überwundenen) Misere langfristig gute Aussichten zuzubilligen.

Etwas „gekommen“ sind neuerdings auch die beiden Elektrowerte AEG und Siemens. Es ist anzunehmen, daß die Vorbereitungen für die Siemens-Kapitalerhöhung im großen und ganzen abgeschlossen sind und sich aufnahmebereite Hände für die aus den USA angebotenen Bezugsrechte finden werden. Für die 5 1/2prozentige Wandelanleihe besteht eine beträchtliche Nachfrage. Man darf gespannt sein, ob das Wandel-Bezugsrecht über der rechnerischen Parität (1,31 Prozent) zum Handel kommen wird.

Von den Automobilaktien haben die VW die kritische Schwelle von 600 Prozent übersprungen. Der weitere Anstieg scheint mühsam zu

werden, aber Prophezeiungen können schnell überholt sein. Der Markt der VW-Aktien ist unberechenbar, weil man es hier mit einem Aktionärskreis zu tun hat, der – da börsenungewohnt – nicht unbedingt logisch zu reagieren braucht. Nicht wenige Börsianer halten sich aus diesem Grund von diesem Papier fern. „Es interessiert uns erst, wenn es zu einer richtigen Aktie geworden ist – und das kann erst in einigen Jahren der Fall sein, wenn sich der Aktionärskreis konsolidiert hat und die diversen Stimmrechtsbeschränkungen gefallen sind!“ Nun, solche Börsianer brauchen nicht richtig zu liegen, ebenso wie die Nachrichten über den „schwindenden Marktanteil“ des Volkswagens nicht überbewertet werden dürfen. Vom Preis her könnte das Volkswagenwerk den Kampf um die Marktanteile sicherlich aufnehmen. Aber solange es ohne Preissenkung geht, wird auch mehr verdient – zum Nutzen der Aktionäre, die eine sehr gute Bilanz für 1963 erwarten dürfen.

Doch der Automobilmarkt besteht an der Börse nicht nur aus VW Das Spekulationssparer in diesem Bereich ist immer noch die NSU-Aktie irrt einem Kurs von 720 Prozent. Er wird weniger von der Rendite (die letzte Dividende betrug nur 8 Prozent) als vielmehr von der Wankel-Motor-Phantasie getragen. Jede Nachricht über den Wunder-Motor läßt den Kurs hin- und herschlagen. Aber der große Schwung früherer Jahre ist noch nicht zurückgekehrt. Der relativ hohe Kurs, der einen beträchtlichen Kapitaleinsatz erfordert, hält Kundschaft und Berufshandel gleichermaßen von diesem Papier fern. Ähnlich steht es mit der Daimler-Aktie (900 Prozent). Auch hier schreckt die hohe Notiz, die sich jedoch von der Ertragskraft her rechtfertigen läßt. Wenn die Börse sich hütet, die Daimler-Aktie „anzufassen“, so wird man die Gerüchte nicht außer acht lassen, die besagen, daß sich der Daimler-Aktionär Quandt, der bisher 14 Prozent des Daimler-Aktienkapitals besaß, angeblich von diesem Posten trennt, um.sich, eine beherrschende Position bei BMW zu schaffen. Auf diese Weise ließe sich der „feste“ BMW-Kurs von zur Zeit 433 Prozent erklären. Für eine Daimler-Aktie gibt es zwei BMW-Aktien!

Die Bankaktien setzten ihren langsamen, aber stetigen Anstieg fort. Am 23. März wird der Commerzbank-Aufsichtsrat die Bilanz für 1963 verabschieden und gleichzeitig über die Konditionen der schon angekündigten Kapitalerhöhung beschließen. Fallen sie günstig aus, geht man also mit dem Ausgabekurs für die jungen Aktien nicht sehr weit über pari, dann – so hofft die Börse – wird der Bankenmarkt neuen Auftrieb bekommen. Daß die Bankenkurse überhöht sind, wird von keiner Seite behauptet. Im Gegenteil, es wird auf die „fetten“ Monate der Banken zu Beginn dieses Jahres verwiesen, die den Grundstein für Rekordbilanzen 1964 gelegt haben. Kurt Wendt