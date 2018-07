Der Aufsatz über Berlin-Dahlem und die Freie Universität, den wir in der vorigen Ausgabe unter der Überschrift „Ein Vorort wechselt sein Gesicht“ veröffentlicht haben, war bereits geschrieben worden, bevor der Wettbewerb für die Erweiterung der Universität nahe dem Dahlemer Museum entschieden war. Dies mag erklären, weshalb auf die Entscheidung nicht näher eingegangen wurde. Der Verfasser des Aufsatzes, Professor Julius Posener, möchte deshalb diese Bemerkungen nachtragen:

Man konnte nach der Veröffentlichung des Wettbewerbs für die Universitätserweiterung auf dem Obstbaugelände in Dahlem „hören oder lesen“, daß das preisgekrönte Projekt der Pariser Architekten Candilis, Josic und Woods die Dahlemer Bedenken entkräftet habe. Was die Villenbesitzer angeht, so singen diese nun wohl wie das Veilchen: Und sterb’ ich schon, so sterb‘ ich doch durch dich, durch dich, zu deinen Füßen doch... Denn das Projekt der Gruppe Georges Candilis ist wunderbar, und es ist auch deshalb bewundernswert, weil es die Höhe von drei Geschossen nirgends überschreitet, sich also bemüht, auf den Charakter des Villenvorortes Rücksicht zu nehmen.

Daß es hierbei nicht wird bleiben können – da einige höhere Gebäude sich aus funktionalen Gründen nicht werden vermeiden lassen, wie uns Dipl.-Ing. Nottmeyer vom Berliner Senat für Bau- und Wohnungswesen mitgeteilt hat –, ist unerheblich; weniger unerheblich ist vielleicht die starre Begrenzung des Projektes durch eine hohe Mauer.

Aber die Fragen des Aufsatzes – also die Veränderung Dahlems, die Großbaustelle, die Verkehrsplanung und besonders die Frage nach der Einheit der gesamten Universität in Dahlem – werden durch das Projekt der Pariser Gruppe nicht berührt. Sie können es nicht werden, da sie aus der Geschichte der Universität an diesem Standort herstammen.

Nun ist aber das Projekt der Gruppe Candilis an diesen Standort nicht gebunden. Es gibt ein neues Strukturbild für eine Universität, und die Verfasser behalten sich Änderungen innerhalb dieser Struktur vor. Für einen neuen Standort bedürfte es keines neuen Wettbewerbes: Der Plan überzeugt. Julius Posener