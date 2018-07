Inhalt Seite 1 — Schäbig aber vornehm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von H. M. Nieter O’Leary

Die dicke Zigarre von einem Mundwinkel zum anderen schiebend, sagte mein Produzent: „Wenn Sie schon in Schottland filmen, dürfen Sie Gleneagles auf keinen Fall vergessen.“

Nun kannte ich Gleneagles vom Hörensagen. Aber wer kennt es nicht? „Gleneagles“ ist eines der weltberühmten Hotels. Es ist so überaus vornehm, daß es sich nicht einmal als Hotel bezeichnet, sondern sich in edler Selbstverleugnung nur nach seiner geographischen Lage nennt: Adlertal, englisch „Gleneagles“.

Nun zähle ich leider nicht zur Kategorie seiner Gäste, denn weder bin ich Mitglied der hohen Aristokratie noch des Geldadels. Für die auserlesene Gesellschaft der westlichen Welt freilich gehört es zum guten Ton, gelegentlich „Gleneagles“ zu besuchen.

Das Hotel, kaum wage ich es so zu nennen, liegt am Ausgang des Adlertales in der satten Landschaft der schottischen Grafschaft Perthshire. In einem riesigen Park eingebettet und gewöhnlichen Sterblichen nicht sichtbar, zeigt Gleneagles üppigen Jugendstil; es erweckt in mir die Vision: Sarah Bernhart im schottischen Hochland. Vielleicht liegt das an den Französinnen, die, elegant wie stets, in den Boutiquen des Hotels alten Amerikanerinnen und Engländerinnen die letzten Schreie aus Paris vorführen. Nur ist mir schleierhaft, wer die duftigen Erzeugnisse kauft, denn in Gleneagles werden sie nicht getragen.

Keineswegs sind auch alle Gäste alt. Auch jüngere Leute, mit klug gewählten Eltern, halten sich hier auf. Allerdings verbringen sie ihre Tage nicht in der gepflegten Langeweile des Hotelfoyers. Sie fischen Lachs und Forellen im Earn-Fluß oder spielen Golf – und der Golfplatz gehört zu den schönsten der Golfwelt. Außerdem sieht er so himmlisch gepflegt aus, als werde in aller Morgenfrühe jeder Grashalm abgestaubt und poliert. Selbst die Blumen im Garten tun so vornehm, als wüßten sie: nur hochherrschaftliche Augen ruhen auf ihnen.

Als ich mich zum erstenmal beim Empfangschef melden ließ, glaubte ich mich geirrt zu haben. Zwei jüngere Herren, offensichtlich vom höheren diplomatischen Dienst, musterten mich eingehend. Dabei trug ich meinen besten Anzug, um den nötigen Eindruck zu machen. Dann fragten sie mich, weshalb ich den Empfangschef persönlich sprechen wolle. Im Moment sei er nämlich beim Maharadschah von Jaipur und müßte dann zu einem anderen Gast, dem japanischen Premierminister. Als die Herren das Wort „Film“ hörten, zuckten sie merklich zusammen. Es kann aber auch sein, daß für „Gleneagles“ der Film noch nicht erfunden worden war. Als ich gerade im Begriff war, diese modische Neuheit zu erklären, kam zum Glück der Empfangschef zurück. Er ließ sich auch sofort herab, mein Empfehlungsschreiben zu lesen. Scheinbar wußte er auch vom Film als einer populären Unterhaltung und gab seine Zustimmung.