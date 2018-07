In den Zeiten gleich nach der Währungsreform habe ich oft im Rasthaus übernachtet, weil es dort so billig war. Es gab schon Touristen- oder Fernfahrer-Zimmer für zwei bis drei Mark.

Aber als ich mir dann später ländliche Hotelzimmer für vier oder gar fünf Mark leisten konnte, fuhr ich nur noch an den Rasthäusern vorbei. Ich hatte es leid, in diesen kleinen, kahlen Kabinen zu liegen, meine Kleider an die Wände zu hängen und mich morgens in einem Waschraum zwischen lärmenden Fernfahrern zu waschen. Rund zehn Jahre habe ich nicht in Rasthäusern übernachtet – bis ich eines Tages nach Bruchsal kam.

In Bruchsal war an jenem Abend kein Hotelzimmer mehr frei. Deshalb fuhr ich zur Autobahn zurück und kam so am dortigen Rasthaus vorbei. Im Widerstreit, todmüde nach Heidelberg zu fahren (und vielleicht abermals vergebens zu suchen) oder noch einmal mit den Fernfahrer-Kabinen vorlieb zu nehmen, entschied ich mich schließlich für das Rasthaus.

Aber statt des Rasthauses fand ich – an der gleichen Stelle – ein in jeder Weise angenehmes Hotel für Leute, die durchaus Ansprüche stellen: Ein funktionierender Service, eine gute Küche, ein nett ausgestattetes Zimmer. Und neben dem Bett gab es ein Bücherbord mit illustrierten Zeitungen, Salcia Landmanns „Jüdischen Witzen“ und einem Betthupferl.

Seitdem habe ich wieder öfter in Rasthäusern geschlafen. Sie sind sehr unterschiedlich. Manche erinnern an alte Zeiten (nur die Preisliste nicht). Manche haben einen Halb-und-halb-Betrieb – wie in Hannover-Garbsen. Da gibt es noch Touristen-Zimmer für fünf Mark. Aber der Herr am Empfang verriet: „Die bauen wir jetzt um. Die werden nur noch genommen, wenn alles andere voll ist. Und manche Häuser wiederum sind gute Hotels. Aber alle nennen sich noch immer Rasthäuser – wie in alten Zeiten.

Das in Mannheim-Seckenheim trägt seinen alten Namen zu Recht. Der ganze Service besteht lediglich darin, daß einem die Bedienung bei der Ankunft sofort eine Rechnung ausschreibt, den Betrag kassiert und den Zimmerschlüssel aushändigt. Oben fand ich ein Vier-Quadratmeter-Zimmer, in dem ein mittelgroßer Mann wegen der schrägen Decke nur zur Hälfte stehen kann. Da gab es lediglich ein Bett, ein Nachtschränkchen, einen Stuhl, eine Waschanlage, die entweder zu kaltes oder zu heißes Wasser spendete, einen Bettvorleger, keinen Schrank. Eine unvorstellbare kleine Luke war der Ersatz für das Fenster. Und das alles ist ein bißchen wenig für 6,90 Mark.

Das Gegenstück dazu ist das Rathaus Kassel. Es ist überhaupt das beste Hotel, das ich in den letzten Jahren (bei rund 200 Hotelnächten pro Jahr) angetroffen habe. Genauer ausgedrückt: Es ist das relativ beste Hotel. Im Rasthaus Kassel leisten sie für 12,65 Mark. (= Einzelzimmer mit Dusche) mehr als in den meisten anderen Häusern für zwanzig Mark.

Das Zimmer ist gemütlich eingerichtet. Bequemer Arbeitstisch, Polsterstuhl mit Armlehne, großer Spiegel, Schreibtisch- und Bettlampe, Telephon, Veranda mit Blumenkästen (zur Zeit mit Tannen bepflanzt) das alles geht schon über die normalen Verhältnisse dieser Preisklasse hinaus. Aber noch wichtiger sind jedem, der viel unterwegs ist, die diversen Kleinigkeiten, die im Grunde kaum etwas kosten, aber so angenehm sind: ein kleines Kissen mit Nähzeug, Kugelschreiber, Notizblock, ein langer Schuhlöffel, eine Schreibmappe mit den entsprechenden Utensilien. Und im Duschraum: Ein Bügel für nasse Nylonhemden, Wäscheleine, Wäscheklammern. Wo gibt es das?