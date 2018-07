Ludwig Rosenberg und Hans Constantin Paulssen haben vereinbart, ihre bisher unregelmäßig abgehaltenen Gespräche zu einer ständigen Einrichtung werden zu lassen. Damit greifen die Repräsentanten der Spitzenorganisationen der Sozialpartner einen Vorschlag auf, der unter dem Stichwort „runder Tisch“ bereits zu Beginn der fünfziger Jahre von beiden Seiten ventiliert wurde, ohne daß es damals jedoch zu konkreten Vereinbarungen gekommen wäre. Sowohl Paulssen als auch Rosenberg möchten mit dieser Vereinbarung den bisherigen Begegnungen das spektakuläre Element nehmen und sie zugleich fruchtbarer gestalten.

Begegnungen der Vergangenheit litten allzuoft darunter, daß man gegenseitig mit vorbereiteten Manuskripten aneinander vorbeiredete und mit Mühe und Not wenig aussagende Kommuniques für die Presse zustandebrachte. Worum es wirklich geht, das hat Paulssen dieser Tage in Stuttgart deutlich gemacht, nämlich um eine sachliche Aussprache frei von der in der Öffentlichkeit oft unvermeidlichen Polemik.

So werden die Arbeitgeber voraussichtlich für das nächste Gespräch ihren Standpunkt hinsichtlich der Arbeitszeitfrage darlegen. Das dazugehörige Material werden sie vorab den Experten der Gegenseite unterbreiten und – gestützt auf solche „Vorberatungen“ – wollen sich dann Rosenberg und Paulssen dieses und anderer Komplexe annehmen. Neben der Arbeitszeit stehen „Volkswirtschaftliche Zusammenhänge“, „Arbeitnehmer- und Arbeitgeberprobleme in der EWG“ und „Einkommensverteilung und Vermögensbildung“ auf der Themenliste.

Angesichts der unterschiedlichen Anschauungen und Interessenlagen beider Partner, aber auch angesichts der Tatsache, daß beide Spitzenorganisationen keine Tarifträger sind, und die eigentliche Macht nach wie vor in den Branchen selbst liegt, wird man von dem „runden Tisch“ nicht zu viel erwarten dürfen. Gleichwohl stellt er eine weitere Etappe auf dem Weg zur Versachlichung und zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses dar. –en