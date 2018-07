Bücher „über“ den Sport oder auch Bücher „vom“ Sport zu lesen, ist nicht immer ein reines Vergnügen. Entweder sind sie rein, „technisch“ und demgemäß wenig oder zumeist gar nicht amüsant, oder sie sind in ihrer übertriebenen Schwärmerei für den Sport so penetrant lobgehudelt, daß ein Mensch mit einem halbwegs guten Geschmack und selbst auch nur einer kleiden Kenntnis von den Dingen rund um den Sport herum sie angewidert sehr schnell wieder aus der Hand legt. Von den in den letzten Jahren so zahlreich erschienenen „Memoiren“ der kaum ins Erwachsenenalter gereiften. Meistersportler oder Sportmeister überhaupt nicht zu reden. Von ihnen zu schweigen, ist wirklich noch immer das beste, was man tun kann.

Um so dankbarer ist man daher, wenn einem dann und wann ein Sportbuch vorgelegt wird, das einem, obwohl der Kategorie der „technischen“ Bücher zugehörig, dennoch viel Freude und Spaß beim Lesen bereitet, oder das einem ganz allgemein vom Sport und seinen Spitzenkönnern etwas berichtet, was tatsächlich des Erzählens wert ist und was zugleich junge Menschen auch in diesem und jenem zum Nachdenken über Sinn und Zweck des Sports und seine erzieherischen Aufgaben anregt.

Da ist jetzt, schon in seiner fünften Auflage

Das kleine Segelbuch. Von Günther Grell. Verlag Delius, Klasing u. Co., Bielefeld/Berlin. 8,40 DM

wieder erschienen, das uns mit dem schönen Segelsport, seiner Geschichte, seiner Sprache und der Kunst, ihn auszuüben, vertraut macht. Man blättert diesmal nicht ohne Wehmut in diesem kleinen mit vielen streng fachlich-sachlichen, aber auch vielen überaus lustigen Zeichnungen von Age Nissens Meisterhand geschmückten Buch, denn von seinem Verfasser, Günther Grell, werden wir niemals mehr etwas aus dem Segelsport zum Lesen und zum Studieren bekommen. Vor einiger Zeit verstarb der gerade 52 Jahre alt gewordene Autor an einem Herzschlag. So ist dieses Buch nun sein Vermächtnis an seine vielen Freunde, an die große Gemeinschaft deutscher Segler und auch an die Jugend, die erst noch in den Segelsport hinein wachsen soll. Was vor vielen Jahren ein schweizerischer Kritiker schrieb, gilt auch heute noch für die fünfte veränderte und vermehrte Auflage: „Günther Grell ist der Meister der leichten, einfallsreichen und liebenswürdigen Belehrung. Mit seinem kleinen Buch erfahren wir all das, was die Freude an diesem Sport zu heben vermag ... Es gelingt Günther Grell wie wenigen, das ausgezeichnete Fachwissen, das er besitzt, lächelnd an den Mann zu bringen, und so wird es denn ebenso heiter von den Lesern empfangen.“ In gleicher Weise von den noch Unbefahrenen wie von den alterfahrenen Seglern, möchten wir meinen.

Von Sportmeistern und Meisterschaftskämpfen plaudert das Buch

Spiel, Kampf, Sieg. Von Roderich Menzel. Hoch-Verlag, Düsseldorf, 10,80 DM

mit dem der frühere deutsche Tennismeister Roderich Menzel erneut unter Beweis stellt, daß er nicht nur den Tennisschläger geschickt zu handhaben wußte, sondern auch die Feder. Er läßt uns Olympiasiege und Weltrekorde, Fußball-Weltmeisterschaften und den Tanz der Eisprinzessinnen miterleben, er bringt uns Slalomkönige, Eishockeyspieler, Turnierreiter von Weltruf, Wunderkinder internationalen Schwimmsports menschlich nahe und ruft die Erinnerung an so manchen großartigen Kampf und Sieg auf den internationalen Sportbahnen wach, damit sie auch bei der nachfolgenden Generation Begeisterung erwecken und sie, wie es der Präsident des Deutschen Sportbundes in seinem Geleitwort sagt, lehrt, sich leidenschaftlich und zugleich ritterlich einzusetzen, Kameradschaft zu üben, Bescheidenheit beim Sieg und Gleichmut bei der ehrenvollen Niederlage zu zeigen. Daß Sportmeister auch solche Haltung zeigen können – und erfreulicherweise auch vielfach zeigen –, beweist dieses Buch, für das Roderich Menzel mit viel Liebe und Geschick einige Sportereignisse ausgewählt hat, die für lange Zeit gewiß zu den erregendsten gehören dürften, die wir miterleben konnten. Wenn von diesem Buche gesagt wurde, daß es glänzend geschrieben ist, packend von der ersten bis zur letzten Zeile und von einem hohen Ethos geprägt sei, so kann man diesem Urteil nur zustimmen. Uns hat es ausnehmend gut gefallen und viel Freude bereitet. Wir sind sicher, andere werden das gleiche empfinden. –e–