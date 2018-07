Inhalt Seite 1 — Vom Intimen berauscht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diaristen sucht man im Brockhaus und im Duden vergeblich. Es gab sie nicht vor der großen Heerschau, die Gustav René Hocke mit ihnen veranstaltet hat. Man mußte ein so umständliches Wort wie „Tagebuchverfasser“ verwenden, wenn man sie meinte, und erst recht wäre man in Verlegenheit geraten, hätte man eines Adjektives bedurft, etwa „auf das Verfassen von Tagebüchern bezüglich“. Das Adjektiv liegt nun blank wie eine neugeprägte Münze da, es heißt „diaristisch“, und ein gutes Hundert Diaristen marschiert in der Anthologie des europäischen Tagebuches auf, die etwa die Hälfte des ansehnlichen Bandes füllt. Noch reichhaltiger ist die Bibliographie, die etwa 500 Tagebuch-Autoren namhaft macht. Eine Literaturgattung, jedermann bekannt, ja, von fast jedermann gelegentlich geübt, wird im Zusammenhang, als Gesamtphänomen, gesehen, geordnet, behandelt –

Gustav René Hocke: „Das europäische Tagebuch“ – Porträt eines Erdteils; Limes Verlag, Wiesbaden; 1136 S., Dünndruck, 66,– DM.

So seltsam es ist: Dies ist die erste breitangelegte Monographie über das Tagebuch. Hocke hat in der Einleitung auf Georg Mischs große Geschichte der Autobiographie hingewiesen, die nach jahrzehntelanger Arbeit erst von der Antike bis zum Spätmittelalter gelangt ist. „Und eh’ man nur den halben Weg erreicht, muß wohl ein armer Teufel sterben“, seufzt der fleißige Wagner, der so viel besser weiß als sein Meister Faust, wie lang die Kunst ist.

Hocke hat es beherzter angefangen. Seine Witterung für das ergiebige Thema, für die in der Rumpelkammer der Geschichte verborgenen Schätze hatte sich schon in seinen Manierismus-Studien bewährt. Selber vom Manierismus angewandelt wie der Psychoanalytiker von den Träumen seiner Patienten, hat es ihn zu den Arkana gezogen, den geheimen Seelengründen, zu all den menschlichen Kuriosa, zu der unendlichen Problematik, die sich in Tagebüchern versteckt und entfaltet.

Er hat für sein Buch außerordentlich viel gelesen, notiert, exzerpiert. Wie beim Manierismus ist er vom Stoff berauscht, von der enzyklopädischen Massierung. Alles andere als ein trockener Lexikograph, schwelgt er in Namen, Daten, Fakten, Titeln.

In seinem Sinne ist mit dem „Europa“ des Titels mehr gemeint als die historisch-geographische Begrenzung des Inhalts: Die Vielheit der Aussagen soll sich zum Spektrum Europas ergänzen.

Ob die Kategorien dieser Anthropologie zur Analyse, ob der europäische Humanismus als Leitbild zur Synthese ausreichen, bleibt zu untersuchen. Die Griechen der hellenistischen Zeit nannten eine bestimmte Art der amüsanten Darbietung verschiedenartigen Materials „Buntschriftstellerei“. Zur Buntschriftstellerei gehören bei Hocke die Notizen über Tagebuchskandale und Tagebuchfälschungen, über Geheimsprachen der Diaristen und über seltsame Tagebuchverstecke, auch manches Pikante aus dem Kapitel „Liebe, Erotik, Sexualität“.