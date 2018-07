Inhalt Seite 1 — Amerikas Mister Keeler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im März

Das Titelbild auf einer amerikanischen Illustrierten zeigt ihn im Karnevalskostüm, wie er gerade vor dem Spiegel die ausdruckslose Maske aus Pappmaché lüftet und sein frohes, einnehmendes, jungenhaftes Konterfei bewundert.

Im Leben, im Alltag auf dem Capitol Hill, war es gerade umgekehrt. Hier zeigte sich Robert G. Baker in den 21 Jahren seiner Tätigkeit zwischen 1942 und 1963, die ihn vom Botenjungen bis zum allwissenden Sekretär der demokratischen Senatsfraktion aufsteigen ließ, stets als der heitere, beliebte und umgängliche Freund und Helfer. Unter dieser Maske aber agierte ein gerissener Geschäftemacher, der alle Beziehungen, alle Gelegenheiten zu nützen versteht, sie aber sorgfältig vor jedermann kaschiert und sich eine zweite, unbekannte Existenz aufbaut, bis jemand kommt – nämlich der republikanische Senator John Williams aus Delaware – und sie der Öffentlichkeit enthüllt.

Was das Biedermannsgesicht verbarg, das beschäftigt seit dem 9. September vorigen Jahres als „der Fall Baker“ das amerikanische Publikum. Dieser Fall ist Gegenstand einer Untersuchung des Verfahrens- und Verwaltungsausschusses im amerikanischen Senat, dem sechs Demokraten und drei Republikaner angehören. Viele Namen, manche Machenschaft wurden genannt, Verdächtigungen ausgesprochen oder geflüstert, Präsident Johnson, einer der früheren Protektoren Bakers, und Walter Jenkins, ein persönlicher Referent des Staatsoberhauptes im Weißen Haus, gerieten in das Zwielicht um Bobby Baker.

Die ganze Sache, so meinen die Propheten, werde von den Republikanern gewiß zum Wahlichlager gegen die Demokraten gemacht. Auf diese Erwartungen sollte man nicht allzuviel setzen. Die demokratische Ausschußmehrheit war schon daran, in der vorigen Woche die Akten über den Fall Baker zu schließen, als der republikanische Senator Curtis im letzten Augenblick noch eine Bombe explodieren ließ; er förderte die eidesstattliche Erklärung eines früheren Steuerberaters von Bobby Baker zutage. In ihr ist zu lesen, seine Unterschriften unter der Einkommensteuererklärung Bakers und die unter einer Erklärung des Carousel-Motels in Ocean-City, in dem Baker zeitweilig mitbeteiligt war, seien gefälscht. So etwas ist strafbar und kann mit drei Jahren Gefängnis und 5000 Dollar Strafe oder beidem geahndet werden.

Mit diesem neuen Material hoffen die Republikaner, das Untersuchungsverfahren gegen Baker vor dem Ausschuß in Gang zu halten; doch auch wenn ihnen das gelingt, ist keineswegs sicher, daß der ganze Unrat um die Affäre Baker Gegenstand der Wahlkampagne wird. Denn der Hauptbeteiligte hat bisher geschwiegen und will weiter schweigen. Als Baker am 25. Februar vom Ausschuß in Person gehört wurde, berief er sich 121mal auf das von der Verfassung gewährleistete Recht, die Aussage dann zu verweigern, wenn er sich damit selbst belasten würde. Und sein Anwalt sprach nicht ihre Grund von einem „Prozeß der Legislative“, der unzulässig sei. Hat sich Baker strafbar gemacht, so ist es Sache der ordentlichen Gerichte, nicht eines Parlamentsausschusses, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.