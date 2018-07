Kaum je gab es eine so wortkarge Reise kommunistischer Spitzenfunktionäre in "Bruderländer" wie bei der Visite der Rumänen in Rotchina, Korea und zum Schluß am Schwarzen Meer bei Chruschtschow. Sieben Tage lang konferierten die rumänischen Politbüromitglieder mit ihren Genossen in Peking, aber nicht einmal der Wortlaut der Trinksprüche bei den offiziellen Banketten wurde veröffentlicht. Dafür verrieten die dürren Kommuniqués der Agenturen Neues China und Agerpress, daß an den Zusammenkünften – sogar bei der "freundschaftlichen Aussprache" mit Mao Tse-tung – "auch die Personen teilnahmen, welche die Delegation begleiteten wie auch die Besatzung des rumänischen Flugzeugs, mit dem die Delegation reist". Die Schlußverlautbarung sprach ohne nähere Angaben nur von einem Meinungsaustausch, sogar die sonst übliche Formel von der völligen Übereinstimmung fehlte; sie fand sich auch nicht in der – ebenso spärlichen – Erklärung nach dem rumänischen Besuch in Nordkorea.

Hier wie in Peking ging es um "Fragen der Einheit des sozialistischen Lagers" – aber die Antworten scheinen nicht so eindeutig ausgefallen zu sein, wie sich das die Rumänen gewünscht haben mögen. Ministerpräsident Maurer beeilte sich dann zwar, Chruschtschow (den er auf dem Flug nach Peking nur mit einem freundlichen Telegramm bedacht hatte) am Schwarzen Meer aufzusuchen. Aber auch bei dieser Wochenendbegegnung fand man sich nicht zu der Formel von der "Übereinstimmung".

Es kann kaum mehr ein Zweifel bestehen: Den Rumänen ist es nicht gelungen, eine Brücke zwischen den zerstrittenen kommunistischen Giganten zu schlagen. Chruschtschow, nun mit Informationen aus erster Hand über Peking versehen, kann seine Antwort nicht länger hinauszögern, die er den Chinesen seit deren Generalangriff vom 4. Februar schuldig ist. Wartet er noch bis zu seiner Reise nach Budapest Ende des Monats, wo er sich mit anderen Parteiführern, vielleicht sogar mit Tito, noch einmal beraten kann? Jeder Tag des Wartens kostet ihm Prestige unter seinen Verbündeten. Peking hat die Radioangriffe, die während des rumänischen Besuches anstandshalber eingestellt worden waren, wieder aufgenommen. Die Rumänen, obschon äußerlich erfolglos, scheinen im Augenblick die einzigen zu sein, die in der Rolle der "ehrlichen Makler" wenigstens ihr eigenes Schäfchen ins Trockene gebracht haben – ohne mit einem der beiden großen Wölfe heulen zu müssen.

Hansjakob Stehle