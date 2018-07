SÜDDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieter Wellershoff, Autor dieses Hörspiels und vieler früherer Hörspiele, ist selbst, ein Theoretiker. Er hat sich mit den Prinzipien, dieser Kunstform befaßt und ist so – überträgt man es auf ein anderes Gebiet – gleichsam Theaterwissenschaftler und Dramatiker in einem. Heinz Schwitzke berichtet in seinem Hörspielbuch (1963 bei Kiepenheuer und Witsch), daß Wellershoff in der Literaturzeitschrift Akzente einmal die Irrtümer aufgezählt habe, die anfänglich auf dem Wege des Hörspiels lagen. Zu diesen Irrtümern rechnet Wellershoff mit Recht, daß eine naturgetreue Geräuschkulisse die Einbildungskraft des Hörers stütze.

Im „Bau einer Laube“ (Süddeutscher Rundfunk gemeinsam mit Norddeutschem und Hessischem Rundfunk) nun wird ganz naturalistisch gesägt, werden für den Bau der Laube benötigte Bretter zersägt. Dagegen ist aber die Laube selbst imaginär, nur ein Bild, ein Symbol. Der Autor scheint seine theoretische Erkenntnis hier also auf übersetzte Weise angewendet zu haben: Er vermied Geräusche, die der abstrakten Natur seines Stoffes entsprochen hätten, etwa elektronische Klänge, und rettete sein Hörspiel dadurch vor dem Verschwimmen im Ätherischen.

Thema ist das Leben nebeneinanderher, das, was gängigerweise die Kontaktlosigkeit genannt wird. Mittelpunkt ist ein Mann, der sich niemals von der sterilen Reflexion zur Aktion durchrang und dadurch seine Frau verlor. Jetzt, beim „Bau einer Laube“, ruft er ihr zu, daß er sich beschäftige, endlich tatsächlich tätig sei.

Sicherlich kann man noch weitere Erklärungen der im Dämmerlicht gehaltenen Handlung herausfinden. Rätsel zu zeigen und nicht zu lösen, anzudeuten und nicht zu erklären, eine gewisse Stimmung von Unerklärlichem zu verbreiten, ist Kennzeichen dieses wie der meisten literarischen Hörspiele. R. H.