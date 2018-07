In der Woche der Brüderlichkeit feiert der Dilettantismus Triumphe, das Wörtchen gut gemeint regiert, redliche Autoren klimpern ihre Etüden, Fleißarbeiten des Anstands, herunter. Nach Kunst wird nicht gefragt, aufs Herz und auf die Menschlichkeit kommt es an. Alle Jahre wieder das gleiche Schema, die gleiche Weinerlichkeit, die gleichen Figuren: die edle Märtyrerin (einmal protestantische Gräfin, einmal Leiterin eines katholischen Hilfswerks), der säuselnde Hirte, Exzellenz mit dem gütigen Blick, der brutale SA-Kommandant, ein Nazi mit Schnauze und Herz, und dann die Legionen seraphischer Juden.

Wahrhaftig, wir haben keinen Grund, uns unserer Taten zu schämen; der deutsche Mensch war gut... von ein paar räudigen Schafen abgesehen, aber die hatten die anderen auch.

Walhalla-Christen gab es so wenig wie konkordatsbesessene Priester, kein brauner Bischof segnete seine Kolonnen, kein deutscher Christ beschwor auf der Kanzel den Arier Jesus. Opportunisten und Denunzianten? Keine Rede davon! Mit Ausnahme der Gestapo-Verbrecher war das Volk von einem Rausch der Résistance gepackt; Soldaten drängten sich zum Todesbataillon; der Tod galt nichts. Die Juden waren alle gut.

Bemerkt denn niemand, welche Gemeinheiten man im Fernsehen Jahr für Jahr inszeniert: wie man den Widerstand der Wenigen verkitscht und die Trägheit der Vielen vertuscht? Wie man, beim armen Rosenberg, einen neuen Rassemythos entwirft; Jude ist Jude, Opfer ist Opfer?

Die Wahrheit, scheint es, sah ein wenig anders aus – Masseure, die sich Arier nannten, protestierten dagegen, an der Seite eines jüdischen Kollegen kneten zu müssen; harmlose Biedermänner bepflanzten morgens den Garten und ließen am Abend das Gas in die Zellen; Gelehrte warfen gemeinsam mit der HJ die Schriften Sigmund Freuds in die Flammen – und hörten darum doch nicht auf, mit ihren jüdischen Freunden humanistische Briefe zu wechseln. Von alledem aber, von der Schizophrenie und vom allgemeinen Versagen, von der Persilschein-Mentalität (tausend ermordet und einen gekrönt) erfährt man in der Woche der Brüderlichkeit nicht das Geringste.

Schickt also den Schwätzern ihre Manuskripte, diese sentimentalen Taktätchen, zurück. Zeigt Dokumente. Zeigt Auschwitz. Geht durch Maidanek. Dreht einen Film über Mendelssohn- und über Rahel Levin. Folgt den Spuren der Familie Franz Kafkas. Besucht die freundlichen Schergen in ihrer Nußbaumbehausung. Beschreibt den Weg eines Opportunisten, nicht schwarzweiß, sondern mit allen Nuancen; mit hundertfachem Verrat, zerspaltenem Bewußtsein und ein paar vortrefflichen Werken.

Sagt endlich die Wahrheit, Momos