Von Heinz D. stuckmann

Wenn ein großes Unternehmen eröffnet wird, dann ist das ein Grund zum Feiern. Wer feiert, lädt Freunde und Gäste ein. So war es auch bei der Eröffnung des neuen Hotels „Intercontinental“ in Genf. Es gab Fest-Empfänge, Fest-Essen, Fest-Partys, Fest-Bälle. Dazu gab es – sozusagen gratis – ein paar herrliche Vorfrühlingstage mit 20 Grad Celsius maximal.

Aber als Information genügt nicht die Schilderung des Festes. Wer reisen will, möchte wissen, wie man auch in normalen Zeiten in dieser Art von Grand-Hotels leben kann. Und damit beginnen die Schwierigkeiten dieses Berichts.

Ein Fachmann hat mir einmal gesagt: „Ein großes Hotel braucht mindestens ein Jahr Anlaufzeit. Schneller schafft es der beste Hotelier nicht ...“ Er hat das auch begründet: Die Handwerker werden heute nie fertig, auch wenn man den Eröffnungstermin dreimal verschiebt. Das neue Personal ist noch kein Team; es muß sich erst zusammenraufen. Neue Hotels sind wie neue Wohnungen – wie Schaufenster ohne Wärme. Die Theorie der Bauleute streitet noch überall mit der Praxis – alles wie in Genf: Das Haus hat zwar die schnellsten Aufzüge der Schweiz, an dem Tage der Einweihung kam nur keiner, wenn man den Knopf drückte, weil das Relais noch nicht richtig eingestellt war. Zimmermädchen kamen 48 Stunden gar nicht, am dritten Tag dafür dreimal. Schließlich war es ein großes Glück für mich, daß ich ein eigenes Handtuch mitgebracht hatte. Von den sechs (!) hoteleigenen Handtüchern im Badezimmer war keines benutzbar, weil die Appretur noch nicht ausgewaschen war. Aber all das wird vorübergehen.

Andere Mißhelligkeiten in Genf werden indes für immer bleiben, weil falsch geplant wurde. Für 55 Mark darf der 169-Zentimeter-Gast wohl eine Badewanne erwarten, in der er nicht nur sitzen kann. Er darf auch erwarten, daß er die Wasserhähne mit den Händen bedienen kann. Im Intercontinental/Genf muß man das mit den Füßen tun oder aufstehen, weil sie am unteren Ende der Wanne angebracht sind. Um das Fenster zu öffnen, muß man ein Mechaniker sein. Im Sessel, Typ 08/15, wird man nie bequem sitzen – auch nicht, wenn das Zimmer einmal eingewohnt ist. Die Griffe der Teekannen des Hauses werden so heiß wie der Tee. Orangensaft gibt es nur aus der Dose. Diese Liste läßt sich beliebig verlängern.

Nun weicht das alles nicht, von der Normleistung unserer derzeitigen Gastronomie ab. Man würde das auch alles ohne Kommentar in Kauf nehmen, wenn auch die Preise so halbwegs in der Norm blieben. Aber wenn man in diesem Grand-Hotel für ein Glas Milch 2,05 Franken und für ein Zimmer mit Bad und Toilette 58 Franken bezahlen muß, dann glaubt man, mehr verlangen zu können. Aber genau da scheint der Irrtum zu liegen.

Vor 50 Jahren hat es auf der ganzen Welt vielleicht 100 Grand-Hotels gegeben. Die reichten aus. Denn vor 50 Jahren war das Reisen über weite Entfernungen noch eine sehr mühsame Sache, und schon die Reise nach Rom – heute als Weekend möglich – war das Erlebnis des Lebens. Heute fliegen Tausende von Menschen pro Jahr zwischen Amerika und Europa hin und her. Was einer ganz kleinen, vornehmen Klasse vorbehalten war, ist nun fast Allgemeingut geworden.