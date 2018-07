Christopher Hibbert: Mussolini. Athenäum Verlag, Frankfurt. 340 Seiten, kartoniert DM.

Man geht an die Lektüre des Buches mit einem Gefühl der Besorgnis: Wie sollte es möglich sein, über einen so häufig behandelten Gegenstand noch etwas Neues zu sagen, das den Leser fesseln könnte? Aber schon nach den ersten Seiten ist man gefangen. Das liegt vor allem an der bedeutenden Darstellungsgabe Hibberts, die jedes überflüssige und hohle Wort vermeidet und Ereignisse und Gestalten bildhaft hervortreten läßt. Hibbert glaubt, es sei noch zu früh, über Mussolini ein Urteil zu sprechen; zum mindesten hält er sich nicht dazu berufen. Diese Bescheidenheit kommt der Erzählung zugute. Da sich keine moralischen oder politischen Betrachtungen einschieben, wird der Bericht um so straffer und lebendiger.

Viele Einzelheiten sind neu. Der Autor hat die Quellen sorgfältig studiert -aber auch mit überlebenden Augenzeugen gesprochen. Die Berichte sind in die Erzählung verwoben. Am Ende bleibt der Eindruck einer widerspruchsvollen und zwiespältigen Persönlichkeit, von der eine merkwürdige Kraft der Ausstrahlung ausging und die doch weniger stark und wirkungsmächtig war, als die heroische Pose des Diktators vermuten ließ.