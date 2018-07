Die deutschen Geschäftsbanken können seit einer Woche amerikanische Schatzwechsel mit einer Kurssicherung durch die Bundesbank kaufen. Dieses sogenannte Swapgeschäft ermöglicht es den Banken, die Wechsel wieder zu dem gleichen Dollarkurs zu verkaufen, zu dem sie diese erworben haben. Für die Kurssicherung berechnet die Bundesbank gegenwärtig 0,5 Prozent.

Diese Maßnahme ist offensichtlich nicht nur routinemäßig mit den zuständigen Stellen am New Yorker Geldmarkt abgestimmt worden. Nach amerikanischer Auffassung handelt es sich vielmehr um eine aufeinander abgestimmte Operation. Dafür spricht, daß die Bundesbank es sich vorbehalten hat, US-Schatzwechsel aus eigenen Beständen in dem Umfang in den New Yorker Geldmarkt zu schleusen, in dem dort deutsche Geschäftsbanken als Käufer auftreten. Damit soll vermieden werden, daß durch eine eventuelle Verknappung die Zinsen für die Schatzwechsel in die Höhe getrieben werden.

Binnenwirtschaftlich gesehen hat diese Maßnahme wohl nur eine begrenzte Wirkung, zumal die Laufzeit der amerikanischen Schatzwechsel lediglich drei und sechs Monate beträgt. Für die Bundesbank bedeutet der Kauf von Wechseln durch deutsche Geschäftsbanken bei ihr oder direkt in New York bei gleichzeitiger Abgabe von Wechseln aus Bundesbankbeständen, daß hier Devisenbeträge aus dem Glaskasten der Bundesbank in die undurchsichtigen Tresore der Geschäftsbanken verschwinden. Mit anderen Worten, einer internationalen Kritik am deutschen Devisenturm wird in dem Maße der Boden entzogen, in dem die Geschäftsbanken die jetzt gebotenen Möglichkeiten ausnutzen.

Ob und in welchem Maße sie es tun werden, hängt davon ab, ob die Bundesbank die Kurssicherungsprämie so bemißt, daß eine Geldanlage in US-Schatzwechseln für die Banken ein Geschäft ist. Zu dem gegenwärtigen Satz von 0,5 Prozent ist das Geschäft nur schleppend in Gang gekommen. Dazu mag aber auch beigetragen haben, daß die Banken durch den Steuertermin Anfang März in ihrer Liquidität etwas angespannt waren. Da die Bundesbank den Swapsatz täglich ändern kann, hat sie es in der Hand, diese Bewegung zu beschleunigen oder zu bremsen.

Einen Anreiz kann diese Maßnahme allerdings den Geschäftsbanken bieten. Die Anlage in US-Schatzwechseln, die eine Rendite von etwa 3,1 Prozent bringen, ist gegen die von jeder Bank zu haltenden, unverzinslichen Mindestreserven kompensierbar. Außerdem dürfen die relativ kurzfristigen US-Schatzwechsel auch im Revolvingsystem erworben werden, d. h. fällig werdende Titel können erneuert werden. Daß die Bundesbank daran interessiert ist, die in US-Wechseln angelegten Mittel solange wie möglich im Ausland zu belassen, liegt angesichts der deutschen Devisenüberschüsse auf der Hand. So hat sie denn auch verfügt, daß die Swapprämie für eden angefangenen Monat voll zu berechnen ist. Damit übt sie einen sanften Druck auf die Geschäftsbanken aus.

Eine Nebenwirkung wird außerdem erzielt, die den Geschäftsbanken nicht ganz unangenehm sein wird. Gegenwärtig übersteigen die Auslandsverpflichtungen der Banken ihre Auslandsforcerungen nicht unwesentlich. Wenn mit der Hilfe von US-Schatzwechseln Verpflichtungen und Forderungen wieder in das Gleichgewicht gebracht werden, so ist das nur zu begrüßen..

Das Instrument der Swapgeschäfte zur Förderung des Geldexports ist im Grunde nicht neu; der Schritt der Bundesbank mit den Sonderbestimmungen hat lediglich eine neue Variante geschaffen. Im letzten Jahr war dieses Instrument allerdings etwas in Vergessenheit geraten, da angesichts des hohen Dollarangebots die Kurssicherung auf dem freien Markt so teuer geworden war, daß Geldanlagen im Ausland unrentabel waren. Durch den Schritt der Bundesbank kann er wieder in Gang gebracht werden, wenn auch ein Geldexport auf diesem Wege wegen der Kurzfristigkeit der Anlagen nur bedingt als echt und wirksam angesehen werden kann.

Wolfgang Müller-Haeseler