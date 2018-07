Von Walter Widmer

Fünfhundert Privilegierten nur soll es vergönnt sein, dieses kostbare Erzeugnis satirischen Fleißes, zeichnerischen Ehrgeizes und typographischer Perfektion zu erwerben, numeriert, und handsigniert –

Jens Rehn: „Das neue Bestiarium der deutschen Literatur, nomen cuius est Reims Tierleben“, mit 40 Offset-Lithographien von Maleen Pacha; Verlag Eremiten-Presse, Stierstadt (Taunus); 88 S., 36,– DM.

Es handelt sich um eine literarische Satire, die ungetarnt im Kielwasser des Lotsenbootes von Franz Blei segelt. Ob aber Franz Blei ein vorbildlicher Lotse ist? Die Idee, literarische Zeitgenossen als zoologische Geschöpfe abzustempeln und im Stil eines Leitfadens für gebildete Laien oder höhere Töchter ausmalend zu schildern, mag ja einen witzigen, spritzigen und beschlagenen, zudem satirisch veranlagten Literaten locken. Aber sie birgt ihre Gefahren. Blei ist ein übers andere Mal aus der Satire in die banale Rüpelei geraten, manchmal auch – noch schlimmer – ins banausische Moralisieren, ins Hecheln und Klatschen.

Ein Bestiarium schreiben, heißt die disparatesten Dinge und Gestalten auf einen Nenner bringen. Für jeden Autor, der darin figurieren soll, ist ein entsprechendes, nettes oder unnettes Tierchen zu (er)finden, mit all den Eigenschaften (ins Tierische übertragen), die der betreffende Autor besitzt. Was aber will der Satiriker eigentlich treffen? Will er einfach albern, sich selbst ein Gaudi machen? Sind solche Privatspäße für eine breitere (oder schmalere) Öffentlichkeit interessant? Eine Satire muß ätzen, sie muß ein würdiges, das heißt allgemein zugängliches Sujet haben, est, sie muß die (in unserem Fall immerhin fünfhundert) in jenen Zustand gehobener Schadenfreude versetzen, wie sie etwa eine bissige Satire – sagen wir – auf Chruschtschow oder den Lehrerstand hervorruft. Sie muß böse sein liebenswürdige Satiren gibt es nicht.

In Jens Rehns literarischen Satiren – und etwas anderes als Satiren kann ich in dem Bestiarium nicht sehen – vermisse ich die Schärfe der Umrisse sowohl als auch die Prägnanz der Details. Ich kann mir das Ganze als Ulk anläßlich eines Dichtertreffens, als Improvisation höchst vergnüglich vorstellen; aber so anspruchsvoll gedruckt, mit den ganzseitigen chiricoiden Offset-Lithos, die etwas altmodisch-surrealistelnd wirken, so bibliophilanthropisch, halb Dali und halb (Max) Ernst, die freilich Scherz, Satire und tiefere Bedeutung etwas magerlich zum Ausdruck bringen?

So bleibt das unbehagliche Gefühl, daß hier am untauglichen Objekt und mit untauglichen Mitteln ein vorsilvesterliches Blei-Gießen veranstaltet wurde, das – um gerecht zu sein – ein paar vergnügliche Einfälle, Schnörkel und Paraden gezeitigt hat, das sich aber im Ganzen böser gibt (und wohl auch vorkommt), als es in Wahrheit ist.

Vielleicht aber will dieses Bestiarium gar nicht satirisch, gar nicht böse sein? Aber was dann?