Das große Revirement im Münemann-Bereich hält an. Kaum hat der Finanzier kürzlich gut zwei Drittel der ihm zu 75 Prozent gehörenden Investitions- und Handelsbank verkauft, da wurde Anfang voriger Woche eine neue Transaktion bekannt. Münemann und die Bank für Gemeinwirtschaft trennten sich von je einem Drittel ihrer bis dahin fast fünfzigprozentigen Beteiligung an der erst vor kurzem gegründeten Allgemeine Hypothekenbank, Köln. Sie veräußerten zusammen 2,6 Millionen des 8 Millionen betragenden Aktienkapitals an eine öffentlichrechtliche Lebens- und Renten Versicherungsanstalt, die Deutsche Beamten-Versicherung, Berlin-Wiesbaden, die dem Beamtenbund und den Gewerkschaften nahesteht.

„Es handelt sich nicht um einen Ausverkauf bei Münemann“ erklärte die Bank für Gemeinwirtschaft. Denn auch sie selbst und die Vertrieb benenverbände hätten sich ja von einem Teil ihrer Aktien getrennt, erläuterte das Institut. „Es ist vielmehr die erste Stufe einer Entwicklung, die möglichst fortgesetzt werden soll“, ließ man im Hause Münemann wissen.

Tatsächlich ist die Verbindung von Hypothekenbanken mit Versicherungen branchenüblich und meistens vorteilhaft. Nicht ohne Grund sind neben den Großbanken vor allem Versicherungen an den rund 30 privaten Hypothekenbanken im Bundesgebiet beteiligt. Sie haben nicht nur selbst Renditenutzen aus einer solchen Verbindung, sondern helfen auch durch den Kauf von Pfandbriefen und Kommunalobligationen den Hypothekenbanken den Absatz der Bankschuldverschreibungen sichern: Die Banken, indem sie über ihre zahlreichen Zweigstellen die Papiere anbieten, die Versicherungen, indem sie sich als „Selbstversorger“ betätigen, um möglichst günstig deckungsstockfähige und rentable Rentenwerte für die Anlage von Versichertenbeiträgen zu erwerben.

Vorteile also für alle Beteiligten? Sicherlich. Dennoch: Münemanns Einfluß auf das von ihm mit den Vertriebenenverbänden Mitte vorigen Jahres gegründete Institut ist weiter gesunken. Erst Ende vergangenen Jahres hatte der Finanzier Anteile abgegeben und die Bank für Gemeinwirtschaft 49 Prozent des Kapitals erworben.

Heute gehören der Bank für Gemeinwirtschaft und der Deutschen Beamtenversicherung je 33 Prozent, während Münemann selbst noch etwa 8 Prozent in Händen hat. Die 25prozentige Beteiligung, die „seine“ Bau- und Bodenbank besitzt, entspricht rein rechnerisch einem zehnprozentigen Münemann-Anteil, wenn man davon ausgeht, daß er 40 Prozent der Anteile der Bau- und Bodenbank hält. Die Vertriebenenverbände begnügen sich nun mit dem restlichen Prozent.

So schmerzlich der Rückgang eines Eigentumsanteils für den Gründer auch sein mag, für die Konsolidierung des schnellgewachsenen Münemann-Imperiums ist die Streuung des Kapitals der Allgemeinen Hypothekenbank sicherlich von Nutzen. Denn mit den Vertretern der Bank für Gemeinwirtschaft, der Bau- und Handelsbank, Münemann persönlich, einer öffentlich-rechtlichen Versicherung, Vertretern der Vertriebenen und der größten gemeinnützigen Baugesellschaft der Bundesrepublik, der gewerkschaftseigenen Neuen Heimat, besitzt das Institut einen Aufsichtsrat sowie Geschäftsverbindungen, die einer gesunden Expansion der spät gegründeten Hypothekenbank dienlich sein können. Wie nützlich der Verkauf von Aktien an kapitalstarke Partner zu sein vermag, hat schließlich als Parallelfall die Kursentwicklung der Aktien der Investitions- und Handelsbank gezeigt: Die Kurse dieser Papiere kletterten innerhalb weniger Tage in der vergangenen Woche um 55 Punkte auf 375 Prozent.

Walther Weber