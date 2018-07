Inhalt Seite 1 — Die Frauen werden nicht gefragt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leser schreiben zu Thomas Regaus Artikelserie – Familienglück, Moral, Genußsucht und Gesundheit

Jeder Artikel über die Schwangerschaftsunterbrechung hat mich zum Nachdenken über das „Für und Wider“ angeregt. Es sind viele Probleme angeschnitten worden. Bei keinem Artikel aber konnte ich mich des Gedankens erwehren, daß bedenkenlos über die eigentlich Betroffene, die schwangere Frau, gerichtet wurde, ohne daß sie aufgerufen war, nun auch selber zum Thema zu sprechen.

Waltraut Graefenstein, Hbg.-Klein Flottbek

Eine Entscheidung die immer Opfer ist

Jedes männliche Urteil – und erst recht ein juristisches – kommt von außen, von einem „Vor-Urteil“, und ist bedingt durch die Position, in der der Betrachter steht: Der Mann sieht die Frau als Partnerin, der Jurist behandelt sie als Glied einer Ordnung, dem Pädagogen ist sie Vorbild für die Kinder, und der Politiker betrachtet sie als Hüterin der Sitten. Letztlich weiß nur die Frau von dem, was ihr eigentümlich ist, und von der Situation, die allein durch ihr Geschlecht geprägt ist. Sie weiß, was Empfängnis und Geburt bedeuten und was es heißt, darauf zu verzichten. Eine Frau weiß von der anderen, welch ein Opfer es ist, auf die generative Möglichkeit ihres Geschlechts zu verzichten und sich einem operativen Eingriff zu unterziehen.

Frauen, die sich dazu entschließen, sind keine unmündigen Kinder, die es juristisch zu schützen gilt. Sie tun es nicht leichten Sinnes oder gar um „des Genusses“ willen; sie begeben sich im Gegenteil des tiefsten fraulichen Genusses, sich nicht nur an einen Menschen hinzugeben, sondern auch an ein unwägbares Schicksal. In solch einem Entschluß werden Werte abgewogen, zugleich aber wird ein Ausweg aus großer Bedrängnis gesucht. Es ist ein Irrtum, zu meinen, wo fünf Kinder aufwachsen, würden sechs und sieben ebenso groß: Das sechste oder siebente kann die Kräfte der Mutter erschöpfen und die Familie in Not stürzen. Gelegentlich ist der Vorschlag zu hören, doch Enthaltsamkeit zu üben.

Askese löst die Probleme nicht sie verschiebt sie bloß. Es wird leider allzu leicht übersehen, daß die immer neue Vermählung der Gatten eine tief verankerte und eine bindende Kraft ist. Deshalb hat gerade die Ehe, in der die Mutter solchermaßen verantwortlich für ihre lebenden Kinder handelt, einen Anspruch darauf, geschützt zu werden. Auch der Hinweis, es gäbe ja noch andere Mittel, taugt nicht viel; ich brauche hier nicht erst auf die Unzulänglichkeit, Begrenztheit oder gar Schädlichkeit vieler solcher Mittel einzugehen, es genügt zu fragen: Warum dann nicht auch dieses Mittel, das das radikalste ist? Der Mann scheut für sich selber die Entscheidung, die hier von der Frau getroffen wird, nämlich den Verzicht auf die generative Schöpfungspotenz zugunsten lebendiger Gegenwartswerte. Er empfindet eine solche Entscheidung für sich selbst als eine Verminderung „seiner Ehre“, wie es in einem Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine Zeitung hieß. Aber warum? Könnte sich nicht auch der Mann, persönliche und soziale Werte gegeneinander abwägend, vielleicht zu einem solchen Opfer aufraffen? Und müßte er nicht, wenn er dies für sich verneint, das Opfer dieser Frauen dafür doppelt würdigen?