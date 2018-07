Ernst Deuerlein: Der deutsche Katholizismus 1933. Fromms Taschenbücher; 186 S, 5 80 DM. Das Thema dieses Buches zählt zu den sogenannten "heißen Eisen" und wurde von Deuerlein nicht zum erstenmal angeschnitten. Wer es also schon unternimmt, zu diesem Thema etwas zu sagen, der muß, wenn er schon nichts Neues bringt, wenigstens das Bekannte hinreichend verwerten. Deuerlein bringt nicht nur kaum etwas Unbekanntes, er verwertet nicht einmal das Bekannte. Der größte Teil des schon gedruckten Briefwechsels zwischen den deutschen Bischöfen, die Vorgeschichte des wichtigen Hirtenbriefes von Juni 1933 wie auch der Hirtenbrief selbst, die verschiedenen Reden, Erlasse und Artikel zahlreicher deutscher Bischöfe, die Meinungsverschiedenheit über die zu erlassende Kundgebung zur Volksabstimmung vom "November 1933 — das alles sind Dinge, die Deuerlein mehr oder minder übergeht.

Deuerlein selbst gibt zu, daß es 1933 Tendenzen innerhalb des deutschen Katholizismus gab, die auf eine Einigung mit Hitler abzielten. Im Vordergrund steht bei ihm jedoch die Erklärung und Verteidigung dieser Tendenzen, ohne daß der Leser überhaupt erfährt, wie weit diese reichten und welchen Inhalt sie hatten.

Bemerkenswert ist die Art, wie der Verfasser die Unterredung des Bischofs Berning von Osnabrück mit Hitler vom 16. April 1933 wiedergab. Es liegen zwei Protokolle über dieses Gespräch vor. Das eine stammt aus der Reichskanzlei und ist ungezeichnet, das andere geht auf Bischof Berning zurück. Dieses ist ausführlicher und genauer. Deuerlein benutzt das erste und gibt nicht einmal dessen Inhalt richtig wieder. Er versucht den Eindruck zu erwecken, als habe Hitler sich bei diesem Gespräch nur kritisch und ablehnend der Kirche gegenüber geäußert. In Wirklichkeit hat Hitler jedoch eine Menge wenn auch verlogener Lobesworte gefunden " er sei auf das festeste davon überzeugt", so heißt es im Protokoll Bernings, "daß ohne Christentum weder ein persönliches Leben noch ein Staat aufgebaut werden könne Und an anderer Stelle sagt der Bischof über die Worte Hitlers: "Gegen die Kirche kein Wort, nur Anerkennung gegen die Bischöfe " Alles, was Deuerlein darüber aber schreibt, lautet "Hitler antwortete darauf (auf die Fragen Bernings) mit einer weitschweifenden Darstellung seines politischen Kampfes, wobei er sowohl dem Zentrum als auch der Katholischen Kirche die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten gegen die Nationalsozialisten vorhielt Davon isi kaum ein Wort richtig. Hitler antwortete lediglich auf die Fragen, und zwar für seine Verhältnisse relativ sachlich, wenn auch unwahrhaftig Sein politischer Kampf wird nur am Rande erwähnt, und von der Zusammenarbeit der Kirche mit der Sozialdemokratischen Partei ist an keinei Stelle die Rede.

Zu einem der wenigen neuen Dokumente, die Deuerlein bringt oder zitiert, zählt auch das Schreiben des damaligen Bischofs Preysing, das erstaunlich klarsichtig ist. Leider fand das Dokument, das der Vorbereitung des wichtigen Hirtenbriefes vom Juli 1933 dienen sollte, innerhalb der Fuldaer Bischofskonferenz, wie Deuerlein selbst feststellt, nicht die richtige Beachtung. Der später veröffentlichte Hirtenbrief hatte auf alle die Bedenken Preysings nur wenig Rücksicht genommen. Wie es nun dazu kommen konnte, daß dieses kluge Schreiben so wenig Beachtung fand, das interessiert Deuerlein nicht.

Neben diesen grundsätzlichen Vorbehalten gibt es eine Fülle nicht so gravierender Bedenken und Unrichtigkeiten. Hier nur ein Beispiel: Offensichtlich falsch ist die Behauptung, Erzbischof Gröber sei im Jahre 1934 aus der Fördernden Mitgliedschaft (FM) der SS "hinausgeworfen" worden. Nach einer mir vorliegenden beglaubigten Abschrift hat sich der Erzbischof noch im Jahre 1937 geweigert, aus der SS als förderndes Mitglied auszutreten. Es heißt dort: "Mit Schreiben vom 8. Juni 1937 wurde der Erzbischof Dr. Konrad Gröber aufgefordert, sein ehrenvolles Ausscheiden aus der FM Organisation zu beantragen und sein Mitgliedsbuch sowie sein FM Abzeichen an die 65. SS Standarte abliefern zu wollen. Sämtliche Ordinariatsbeamte sind der hiesigen Aufforderung, aus der FMOrganisation auszuscheiden, nachgekommen, dagegen nicht Erzbischof Dr. Gröber Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, sei auch noch der Schlußabsatz des Schreibens zitiert: "Da weiterhin zu vermuten ist, daß Erzbischof Dr. Gröber die Angelegenheit politisch auszuwerten versucht, wird vorgeschlagen, die Sache beim Reichsminister für Kirchenangelegenheiten Hans Kerrl vortragen lassen zu wollen " Seit 1945 wird versucht, uns Sand in die Augen zu streuen. Glaubte man zuerst, die Vorkommnisse des Jahres 1933 ganz wegdisputieren zu können, so sieht man sich allmählich gezwungen, wenigstens das eine oder andere, wenn auch nur durch die Blume zuzugeben. Die eigentlich wichtigen Fragen werden von dieser Seite wenigstens auch heute noch mit mehr oder weniger Geschick umgangen.

Der Versuch Deuerleins jedenfalls ist ungeschickt. Etwas mehr sollte man sich doch schon einfallen lassen. Hans Müller