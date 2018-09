Mexikos Ein-Parteien-Demokratie – Die Illusion von der „Nacion azteca“

Von Hans Gresmann

Ein amerikanischer Wissenschaftler – so wird erzählt – fuhr während seiner Studienzeit in einen lateinamerikanischen Staat, um sich dort mit der Verfassungsgeschichte des Landes zu befassen. Als er in der Hauptstadt angekommen war und als sich sein Vorhaben herumsprach, meinten die Leute: „Dieser Mann muß ein Poet sein!“

Schon möglich, daß die lateinamerikanische Hauptstadt, die jener poetische, was hier wohl heißen soll: weltfremde „Yankee“ besuchte, Mexico City war. Aber dann muß der Vorfall schon mehr als eine Generation zurückliegen. Denn seitdem ist die mexikanische Verfassung durchaus kein Gegenstand von Träumereien mehr, sondern sie hat handfeste Bedeutung in der politischen Wirklichkeit – und sie hat auch schon eine Geschichte.

Zwar gibt es heute, und das vor allem nördlich des Rio Grande, viele Beobachter der mexikanischen Szenerie, die ein bißchen spöttisch und wohl auch mitleidig lächeln, wenn „südlich der Grenze“ von demokratischen Spielregeln die Rede ist. Und schnell sind dann immer die Vorwürfe aufgezählt: Allmacht des Präsidenten, Personenkult, diktatorische Ein-Parteien-Herrschaft.

Diese Vorwürfe scheinen zunächst nicht ganz aus der Luft gegriffen – aber sie werden der Wirklichkeit nicht gerecht. Kein Zweifel, daß der mexikanische Präsident so etwas wie ein politischer Gott ist. Er ist in seinem Lande mächtiger als der mächtige Kollege in Washington; und er hat mindestens ebensoviele Vollmachten wie General de Gaulle, der – umjubelt als „Don Carlos“ – gerade französische Weltpolitik in Mexiko praktiziert.

Daß aber die Verfassung, ein Produkt der Revolution von vor fünfzig Jahren, dem Präsidenten so viel Macht gibt, hat seinen tieferen Grund. Denn die politische Bedrohung Mexikos – wie aller lateinamerikanischer Staaten – heißt nicht nur Diktatur‚ sie heißt auch Anarchie. Um der Regellosigkeit, der Zersplitterung, der Disziplinlosigkeit entgegenzuwirken, bedarf es an der Spitze eines starken Mannes, der über eine hinreichende Machtfülle verfügt – über jene Macht des „Caudillo“, die in Lateinamerika immer respektiert worden ist. Schon Simon Bolivar hat, im Hinblick auf die neuen Staaten Südamerikas, gesagt: „Es sollen Könige herrschen, aber die Könige sollen Präsidenten sein.“