Militärgeschichtlicher Forschungsrat (Herausgeber): Abwehrkämpfe am Nordflügel der Ostfront 1944/1945. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 452 Seiten, 58,– DM.

Das gewichtige Buch wendet sich nach Anlage und Preis vornehmlich an die Fachleute, doch könnte man sich denken, daß auch breitere Kreise und namentlich die Mitkämpfer aus jener Zeit das Buch mit Nutzen lesen. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, doch scheint es wichtig, wenigstens die Schlußfolgerung anzudeuten: der Verlust Ostpreußens war angesichts der Übermacht des Gegners unausbleiblich. Aber das Schicksal der Menschen hätte gemildert werden können. Es wäre möglich gewesen, Piliau in Verteidigungszustand zu setzen und so möglichst viele Zivilisten und Soldaten abzutransportieren. Das ist nicht geschehen, dazu war das Vertrauensverhältnis zwischen der militärischen Führung und Hitler zu brüchig geworden.

Das Werk gewinnt die Aufmerksamkeit und Zustimmung des Lesers durch Klarheit, Genauigkeit und Bestimmtheit, aber auch durch Zurückhaltung in allen Fragen, in denen ein abschließendes Urteil nach Abwägen aller Umstände nicht mit gutem Gewissen ausgesprochen werden kann. P. P.