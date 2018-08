Inhalt Seite 1 — Im Tunnel durch die Alpen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kennen Sie den Mann, der Pässe knackt wie andere Leute Nüsse? Sein Hobby sind jahraus, jahrein Autofahrten über die Paßstraßen Europas, je höher, je lieber. Aber: Wer den Gotthard in der Hauptreisezeit erlebt hat, wer mit kochendem Motor hinter Lastzügen her schlich, ein winziges angsterfülltes Glied im endlosen Lindwurm ungezählter Wagen, die ihn festklammerten, sehnsüchtig dem Expreß nachblickend, der im Tunnel seitlich der Straße verschwand, wird das Pässebefahren nicht unbedingt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählen. Weil das vielerorts so ist und immer mehr Reisende fliegen, um schneller an das Ziel ihrer Urlaubsträume zu kommen, soll etwas für den Autofahrer getan werden. Er kann künftig an fünf wichtigen Stellen mit seinem Wagen durch die Alpen fahren:

Durch den „Großen St. Bernhard“ zwischen der Schweiz* Und Italien,

durch den „San-Bernardino“ zwischen Graubünden und dem Tessin,

durch den „Montblanc“ zwischen Frankreich und Italien.

Geplant sind: ein Autotunnel durch den „Gotthard“

und in Österreich einer durch die „Hohen Tauern“, der das Salzburger Land mit Kärnten verbinden soll.

Die Premiere hat am 19. März am „Großen St. Bernhard“ stattgefunden. Schon zur Römerzeit war der Bernhard ein bekannter Alpenübergang. Im Mittelalter überquerten viele Reisende den Paß, und das von Bernard de Menthon gegründete Hospiz bot ihnen, damals wie heute, Schutz und Unterkunft. Und Napoleon zog vor 165 Jahren mit seiner Armee von 40 000 Mann über den Großen Bernhard, um die Österreicher bei Marengo zu überrumpeln.

Der 2475 Meter hohe Paß des Großen St. Bernhard ist im Jahr nur vier bis fünf Monate offen. Die Straße beginnt bei Martigny-Ville am großen Knie des Rhonetales. In dieser eigenartigen, oft beinahe düsteren Landschaft gehen die Zentralalpen in die Westalpen über. Der Paß ist nicht einfach zu befahren. Die größte Steigung beträgt elf Prozent. Bei Bourg-Saint-Pierre (1634 Meter) beginnt die neue Zufahrtsstraße von sechs Kilometer Länge, fast kurvenlos, leicht, steigend, von der Tunnelgesellschaft zum Schutz gegen Schnee und Lawinen geschickt überdacht. Im „Straßenbahnhof“ – je vier Spuren für die Ein- und Ausfahrt – sind Verwaltung, der verglaste Kommandoraum, von dem aus die Ventilation, Beleuchtung und Signalisation der schweizerischen Tunnelhälfte gesteuert werden, die Warenhalle für Transitgüter, Räume für Betriebspersonal, Polizei und Zoll untergebracht. Im Nord-Südverkehr sind alle Grenzformalitäten an dieser Stelle zu erledigen, wer von Italien kommt, hat die Paß- und Zollkontrolle im ganz ähnlich gebauten Südbahnhof zu passieren und muß nach Durchquerung des Tunnels nicht noch einmal anhalten. Zum Autobahnhof gehören noch eine Tankstelle, ein Restaurant und zwei große Parkplätze. Übrigens: schneller und bequemer durch die Alpen, aber nicht etwa billiger: für die Tunnelbenutzung wird eine Gebühr erhoben.

Der Nordeingang des fast sechs Kilometer langen Tunnels liegt 1915 Meter hoch, der Südeingang 40 Meter tiefer. Im Inneren ist die zweispurige Fahrbahn 7,5 Meter breit, mit Gehsteigen an beiden Seiten von je 90 Zentimetern. Der Tunnel ist 4.5 Meter hoch und in seiner ganzen Länge mit Beton verkleidet. Alle 245 Meter gestatten geräumige, mit Telephon versehene Tunnelnischen, ein bequemes Wenden des Wagens. In diesen Nischen sind auch Wasseranschlüsse und Löschgeräte untergebracht. Elektromagnetische Schwellen registrieren den Durchgangsverkehr, andere Apparate kontrollieren ständig Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Tunnel. Eine hufeisenförmige Überleitung ermöglicht für alle Autofahrer, die nicht „unten, durch“, sondern „oben drüber“ fahren möchten, das kreuzungsfreie Einbiegen von der gedeckten Galerie in die (neu überholte) Paßstraße.

Nicht allzu weit entfernt vom Autotunnel am „Großen St. Bernhard“ bauen Franzosen und Italiener einen noch größeren durch den „Montblanc“, der auch Ende dieses Jahres fahrbereit sein soll. Der Montblanc-Autotunnel ist 11,6 Kilometer lang; er führt zwar nicht, wie sein Name verspricht, unter dem höchsten Berg Europas, dem 4807 Meter hohen Montblanc hindurch, dafür aber unter den auch nicht gerade niedrigen Gipfeln der 3843 Meter hohen Aiguille du Midi und an der Grenze unter dem 3534 Meter hohen Aiguille de Tuole. Auf dem 10 Meter hohen Tunnelschlauch liegen rund 2000 Meter Fels.

Auch ins Tessin wird man künftig, allerdings erst 1966, mit dem Auto durch den San-Bernardino-Tunnel fahren. Er ist seit zwei Jahren im Bau und 6,6 Kilometer lang. Schweizer Verkehrsexperten haben errechnet, daß in den Sommermonaten 8000 und im Winter 1400 Kraftfahrzeuge täglich in beiden Richtungen den Weg durch diesen Tunnel nehmen werden. Die Zufahrtsstraßen können schneefrei gehalten werden. Der Bernardino-Paß ist 2068 Meter hoch, beginnt nördlich in Splügen mit der Zufahrtsstraße und endet in Bellinzona.