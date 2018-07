Inhalt Seite 1 — JULIUS CÄSAR Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tragödie von William Shakespeare

Düsseldorfer Schauspielhaus

Die Inszenierung von Karl Heinz Stroux bekennt sich zu einer großen Tradition. Stroux arbeitete schon an Gründgens’ Berliner Staatstheater, als Jürgen Fehling 1941 dort die wahrhaft maßstäbliche Inszenierung des „Cäsar“ herausbrachte. Gründgens’ Düsseldorfer Nachfolger knüpft an das Vorbild an, wenn er, nach Cascas Stich in den Nacken Cäsars, den Imperator von Stufe zu Stufe eine Treppe hinab taumeln läßt, Stich auf Stich empfangend. Abgesetzt von den übrigen Verschwörern, erwartet unten Brutus den 32fach Getroffenen. Cäsar erkennt den Freund: „Brutus – auch du ...?“, verhüllt das Gesicht mit der Toga und stirbt unter dem letzten Stich. Behutsam läßt Brutus den Leichnam zu Boden gleiten. Das war Fehlings Einfall.

Stroux berichtigt Fehling aber auch, wo dieser zwei wichtige Szenen ausgelassen hatte: In Düsseldorf wird gleich der erste Auftritt zum politischen Präludium. Die Tribunen Flavius und Marullus verweisen den feiernden Handwerkern scharf ihren Personenkult Cäsars am Luperealien-Fest. Der atmosphärisch dichte, komödiantisch pointierte Auftakt verheißt vor Teo Ottos Ziegelmauer-Relief einen fesselnden Theaterabend. Auch die „apokalyptische Szene“ zwischen Cassius und Casca, die Fehling unbegreiflicherweise nicht für seine mythische Apotheose Cäsars nutzte, setzt Stroux wieder in ihr dramaturgisches Recht ein. Daß Naturgewalten symbolisch mitspielen, wenn die Welt sich wandelt, ist bei Shakespeare unabdingbar.

Den „Julius Cäsar“ kann man auf dreierlei Weise spielen. Gründgens Vorgänger, der Intendant Ulbrich, hatte – 1933/34 (!) im Preußischen Staatstheater zu Berlin – den Wankelmut der Masse zur schreckenerregenden Sensation gemacht. Lothar Müthels Leichenrede des Marc Anton setzte sich als Demagogie in flutende Volksbewegung um. Bei Fehling dann begriff man, warum das Stück „Julius Cäsar“ heißt: Cäsars Geist war nach dem Tode mächtiger als im Leben, Brutus ein tragischer Irrtum, ein republikanischer Führer ohne Gefolgschaft. Stroux setzte als dritte Möglichkeit den Akzent eben auf diesen Brutus. Die Cäsar-Apotheose wurde reduziert auf die Charaktertragödie: Eine Lichtgestalt liegt zum Schluß im glorifizierenden Scheinwerferkegel, während der siegreiche Antonius auf Brutus eine Laudatio hält, wie Fortinbras auf den toten Hamlet.