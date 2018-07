Wien, Mitte März

Die Engländer passen den österreichischen Sozialisten besser ins Konzept als die Deutschen. Das ist der politische Tenor, der nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen den beiden verstaatlichten österreichischen Siemens-Betrieben und dem deutschen Siemens-Stammhaus, in Wien zu hören ist. Eine Delegation der Verstaatlichten Industrie, die vor kurzem in Großbritannien weilte, hat dort auch Kontakt mit führenden Elektrokonzernen wegen deren eventueller Beteiligung an den beiden österreichischen Siemens-Betrieben aufgenommen. Dieses von dem sozialistischen Vizekanzler Pittermann ventilierte Vorpreschen ist selbst für eingeweihte Kreise in Wien ziemlich überraschend gekommen. An einem endgültigen Abbruch der Verhandlungen mit den Deutschen hat nämlich in Anbetracht der prekären Situation der ehemaligen Siemens-Töchter in Wien niemand glauben wollen.

Die Verhandlungen mit dem deutschen Stammhaus von Siemens sind an dessen Forderung nach einer Beteiligung von 51 Prozent gescheitert, da die Österreicher nur einem deutschen Anteil von 49 Prozent zuzustimmen bereit waren. Diese Beteiligung wiederum hätte zuerst jedoch eine gründliche Reorganisation der österreichischen Elektroindustrie zur Voraussetzung gehabt, da der Staatsvertrag einen Verkauf der ehemals in deutschem Eigentum befindlichen Betriebe an deutsche Hände ausdrücklich verbietet. Deshalb wurde in Wien der Plan geboren, die beiden Siemens-Betriebe, die zusammen 11 000 Arbeitnehmer beschäftigen, zu fusionieren und der ebenfalls verstaatlichen Elin-Union anzugliedern, die wiederum! einen Teil der Besitzrechte an das deutsche Siemens-Stammhaus abgeben sollte.

Der offene Punkt an diesem Plan blieb freilich vom Beginn der Verhandlungen an die Höhe der deutschen Beteiligung. Über die von Siemens verlangte Mehrheit von 51 Prozent konnten sich nämlich die Österreicher untereinander durchaus nicht einigen. Die eine Reichshälfte, nämlich die österreichische Volkspartei, stimmte einer deutschen Mehrheit von 51 Prozent bedingungslos zu. Sie ließ sich dabei nicht nur von ihrem Grundsatzprogramm leiten, das die volle Verstaatlichung lediglich auf dem Gebiet der Grundstoffproduktion vorsieht, sondern auch von der Tatsache, daß die österreichische verstaatlichte Industrie in eine chronische Kapitalkrise geschlittert ist, die der Eigentümer, nämlich die Republik Österreich, allein nicht mehr beseitigen kann. Da eine Finanzierung der Betriebe über den Kapitalmarkt bisher von den Sozialisten aus ideologischen Gründen abgelehnt wurde, gewann die Suche nach ausländischer Beteiligung an Aktualität.

Auch die Sozialisten schienen am Beginn der Verhandlungen mit Siemens einer deutschen Mehrheit von 51 Prozent zustimmen zu wollen. Das Störfeuer kam jedoch von den Kommunisten. Diese hatten durch eine Indiskretion von den geheim geführten Verhandlungen erfahren und entfachten daraufhin in ihrer Parteipresse ein mächtiges Höllengeschrei gegen den drohenden Verkauf verstaatlichter Betriebe an die „deutschen Kapitalisten“. Gleichzeitig malten die kommunistischen Gewerkschaftler der Arbeiterschaft in den von ihnen beeinflußten Betrieben das Gespenst eines drohenden politischen Anschlußes an die Wand. Diese Stimmungsmache gegen das deutsche Kapital dürfte denn auch den Gewerkschaftsbund – und da vor allem die sozialistische Fraktion – zu einem Stimmungsumschwung gegen die deutsche Mehrheit bewogen haben, der in der Folgezeit auch auf die übrige Parteihierarchie der SPÖ übergriff. Gewerkschaftsbund-Präsident Benya formulierte ganz eindeutig: „Wir werden es niemals zulassen, daß die beiden Betriebe den Deutschen ausgeliefert werden“.

Wohl aber wäre ein englischer Partner willkommen, zumal man in Kreisen der Sozialisten in Wien fest mit einem Labour-Sieg bei den kommenden Wahlen in Großbritannien rechnet. Sollte jedoch ein englischer Partner tatsächlich einsteigen, dann würden die beiden Siemens-Betriebe nicht nur ihren Namen sondern auch sämtliche Lizenzen und Aufträge der deutschen Mut-Urgesellschaft verlieren. Diese wiederum würde sicherlich nicht lange zögern und eine eigene Siemens-Austria gründen.

Damit aber würde sich bei Siemens wiederholen, was bei AEG schon vor fünf Jahren vorexerziert worden war. Damals nämlich hat die deutsche AEG-Union ihrem ehemaligen Tochterbetrieb in Österreich nach ähnlich gescheiterten Besitzverhandlungen den Namen entzogen. Der österreichische Betrieb wurde der Elin-Union eingegliedert. Diese mußte jedoch für diese Fusionierung schwere Opfer bringen und schloß das darauffolgende Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,2 Millionen DM ab. Die deutsche AEG gründete in Österreich eine eigene Tochter, die AEG-Austria, die neben Service und Vertrieb auch eine Produktion aufgezogen hat und damit auf dem österreichischen Markt durchaus erfolgreich ist. M. S.