F. Neidhardt: Studenten im internationalen Wohnheim; J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen; 264 Seiten, 17,– DM.

Im Sommersemester 1961 waren an den Hochschulen der Bundesrepublik und von Westberlin 240 589 Studenten gegenüber 113 621 im Sommersemester 1953 immatrikuliert. Einem derartigen Anwachsen der Zahl der Studierenden konnten die Universitätserweiterungen nicht entsprechen, wie auch die Wohnbedingungen in den überfüllten Universitätsstädten sich immer mehr verschlechterten. Mit dem forcierten Bau von Studentenwohnheimen glaubte man der doppelten Misere begegnen zu können. Man orientierte sich am College angelsächsischen Musters. Die Studenten, für deren auch außerwissenschaftliche Erziehung man sich heute verantwortlich fühlt, sollten hier von Tutoren wissenschaftlich und pädagogisch betreut werden, soll ihnen geboten werden, was die Universität ihnen nicht mehr geben kann: studentisches Gemeinschaftsleben, geprägt vom Geist der Universität.

81 Studenten und 23 Studentinnen aus 27 Nationen sechs verschiedener kultureller Herkunftsbereiche leben in einem Heim, das einen Mitteltyp zwischen Kolleg und Studentenhotel darstellt und seinen Bewohnern neben der bloßen Unterkunft mit durchschnittlich drei Veranstaltungen in der Semesterwoche eine Fülle von Möglichkeiten der Begegnung und Bildung bietet. Bevorzugt werden von den Bewohnern in der Mehrzahl aber Veranstaltungen, die Vergnügungscharakter haben und keinen individuellen Einsatz fordern. Die Freizeitneigungen des durchschnittlichen Studenten sind eben mehr von dem Wunsch nach Entspannung als von dem nach akademischer Bildung bestimmt. Das Heim ist für ihn ein Ort, in dem zuallererst die „fundamentalen Bedürfnisse nach Essen, Schlafen und Wohnen“ befriedigt werden; das einfache Leben steht im Mittelpunkt, die Atmosphäre der „Stallgemeinschaft“ überwiegt. Insofern seien die Heime, so folgert der Verfasser, alles andere als Pflanzstätten des Studium generale.

Und die „Gemeinschaft“, die viele der Gründer in den Heimen erwarten, bildet sie sich? Durchschnittlich 34 neue Bewohner werden im Beginn jedes Semesters aufgenommen, während der Ferien bleiben nur Doktoranden und Examenskandidaten. Die Gruppe muß sich immer zu Beginn des Semesters neu bilden und geht nach kurzer Zeit wieder auseinander. Gerade gegen Ende des Semesters, wenn jeder der Bewoiner das Gefühl hat, mit jedem anderen bekamt zu sein, verbieten Prüfungsvorbereitungen allzu häufige Geselligkeit. Als eigentlich verhaltenssteuernde soziale Wirklichkeit im Heim verbleiben die Untergruppen, die sich auf den einzdnen Fluren um das gemeinsame Wohnzimmer, die Teeküche bilden. Hier entsteht so etwas wie ein soziales System, das den einzelnen in seinen Handlungen auf das Gesamtheim bezieht. Charakteristisch für das Heim insgesamt mit seinen Bewohnern unterschiedlicher nationaler, rassischer, religiöser und kultureller Herkunft aber ist die Geste des Miteinander-Auskommens, deren „karge Grundlage das Einverständnis über Wetter und Essenqualität“ sind.

Ein solches Heim ist keine Sozialidylle, sondern eine Welt im Kleinen; fehlt ihm auch dank seiner liberalen Verfassung die rationale Organisation mit entsprechender Ämterhierarchie, so bereitet es doch besser auf den Status des Berufsbürgers vor als ein Heim, dessen Gemeinschaftsideologie seine Bewohner ihrer künftigen Umwelt entfremdet. Mit Recht hat daher die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Studentenschaften „gewisse Wohnheimideologien“ mißbilligt, in denen Schelsky noch Folgen der Jugendbewegung bei den Verantwortlichen vermutet. Will man Gemeinschaft nicht verordnen, beschränkt man sich auf die indirekte Führung durch entsprechende architektonische Gestaltung der Wohnheime, deren Funktionieren vom Verfasser empirisch belegt werden konnte, so sind Prozesse und Wirkungen wie die in der Studie beschriebenen zu erwarten.

Detlef Kantowsky