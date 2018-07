Ich spreche hier von Konsument zu Konsument. Es fehlt an Demut, an Dankbarkeit. Da gibt es immer noch welche unter uns, die begehren auf. Die haben sich noch nicht daran gewöhnt. Die quängeln, schimpfen. Bemängeln Waren, Preise, Dienstleistungen. Statt froh zu sein, daß es überhaupt noch was gibt. Daß überhaupt noch einer kommt.

Wir stellen zu hohe Ansprüche, fordern zuviel, sind für manche fast eine Last geworden. Ich zum Beispiel für unseren Elektromeister. In unserer Küche brennt seit einer Woche kein Licht. Da hatte ich doch tatsächlich die Stirn, ihn zu bitten, mal vorbeizukommen. Er wohnt fünf Minuten von uns. Wie der mich ansah! Was ich da zu hören bekam: Wegen so einer Lappalie, das lohne sich doch gar nicht. Ich flehte, hatte Tränen in den Augen, sank beinahe in die Knie, war drauf und dran, die ganze Lichtleitung lahmzulegen, damit es sich für ihn lohnt. Nächste Woche Donnerstag kommt er. Wann? Irgendwann. Schon diese Frage von mir war äußerst anmaßend.

Manche unter uns tun so, als handele es sich um einen großen Firmenauftrag. Dann ist man sofort zur Stelle, dann lassen sich diese Leute erstmal das Parkett in der Wohnung legen, auf das sie viele Wochen gewartet hatten. Dabei bleibt es. Die Firma hat das Nachsehen. Ich lehne solche Methoden ab. Sie untergraben den letzten Rest an Vertrauen, den wir noch bei Firmen und Handwerkern besitzen.

Die Freundschaft der Bäcker haben wir uns schon beinahe verscherzt. In München verlangen sie jetzt, daß der Arbeitsbeginn von vier auf sechs Uhr morgens verlegt wird. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten meint, sonst könnten die Bäcker weder Fernsehen noch Theater genießen. Die meisten von uns werden dafür morgens keine Brötchen mehr bekommen. Einige Unvernünftige wehren sich noch zaghaft und verdrossen. Sie verweisen auf andere Berufe, wo auch nachts gearbeitet werden muß: bei der Bahn, bei der Post, in den Krankenhäusern. Die Polizisten, die Hebammen. Ein törichtes Argument. Es wird zur Folge haben, daß diese Menschen die gleichen Rechte wie die Bäcker fordern. Schlafende Hunde wecken – welch ein Wahnsinn!

Seien wir doch froh und dankbar, daß überhaupt noch gebacken wird. Daß wir immer noch in den Geschäften, wenn auch oft unwillig, bedient werden. Daß uns immer noch manch ein Kellner sein Ohr leiht. Daß nicht alle Empfangschefs in den Hotels uns so herablassend behandeln wie in Düsseldorf. Daß man von uns nur verlangt, das Hotelfrühstück zu bezahlen, aber keiner gezwungen ist, es auch einzunehmen.

Nicht immer gleich unzufrieden sein! Freundlich bleiben, lächeln – auch wenn es manchmal schwerfällt. Zum Beispiel wenn das Pfund Kalbfleisch fünf Mark kostet. Es fehlt bei uns eben an Kälbern. Wer gerne Kalbfleisch ißt, der ist selber schuld. Soll er sich an Huhn oder Ente halten. Es stimmt doch einfach nicht, daß sämtliche Preise gestiegen sind: die Telephonautomaten nicht. Und die „Bild“-Zeitung auch nicht. Wer nicht telephonieren will, kann die „Bild“-Zeitung lesen. Und umgekehrt.

Jawohl, und die Zwanzig-Pfennig-Briefmarke kostet auch noch immer zwanzig Pfennig. Aber bitte jetzt keine Klagen über die Gebührenerhöhungen bei der Post. Sie waren längst fällig; das war fast ein Wunder, daß sie nicht viel früher kamen. Immerhin wird uns die Post ja ins Haus gebracht. Das sollte jeder bedenken! Es gibt Inseln im Stillen Ozean, deren Bewohner bekommen nur einmal im Monat Post. Da sind wir doch fein ’raus, oder?

Man könnte wirklich krank werden bei dem Gedanken, wie wenig wir Konsumenten bereit sind, Vernunft anzunehmen, Demut zu lernen, uns zu bescheiden. Aber krank zu werden – gerade das würde ich bei dem Mangel an Krankenhausbetten gewiß niemandem empfehlen.