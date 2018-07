Von Horst Wetterling

Das deutsche Schullesebuch wird in jüngster Zeit viel gerügt und belächelt. Wenn wir den Schilderungen darin glauben sollen, so heißt es, dann lebt auf dem Lande ein Menschenschlag besonderer Art, der dennoch als Inkarnation des humanuni gelten muß: der Bauer.

Allen Versuchungen der Neuzeit entrückt verrichtet er sein Tagewerk nach der Väter Weise. Er nutzt weder Mähdrescher noch Traktor, weder Heuwender noch Zentrifuge, sondern fertigt sein Werkzeug selber an, so beispielsweise den Pflug: „Der Bauer zimmert ihn selbst aus Birkenholz, die Eisenteile dazu nur holt er sich vom Schmied und die Räder vom Wagner.“ Im Morgenlicht hebt dann seine und der getreuen Rösser Mühe auf dem Acker an: „Alle Sinne arbeiten mit im Takt der stampfenden Hufe und greifen in fanatischem Schaffenseifer mit der reißenden, unbarmherzigen Pflugschar in die kennende Erde.“ Jedes Gewinnstreben ist ihm fremd, jede Planung und Kalkulation, denn der Arbeit selbst wohnt ein Sinn inne, der alle Vernunft übersteigt und erst recht den Gesichtspunkt der Rentabilität. Sie wird „zum heiligen Dienst, zur großen Feier vor dem Ewigen, Unfaßbaren.“ Und der Pflug ist sinngemäß das „Sinnbild der Welterlösung“. Angesichts des rührigen bäuerlichen Lebens, das sich in der brüderlichen Nähe zu aller Kreatur und in der gehorsamen Verbundenheit mit der Mutter Erde selbst genug ist, dürfen wir am Feierabend beruhigt aufatmen: „Deutschland, mit welch intem, getreuem, bescheidenem Menschenstoff bist du gesegnet!“

Vielleicht sind die Bauern unserer Tage mit diesem „heilen“ und „einfachen Leben“ zufrieden und schon gar mit dessen poetischer Verklärung zum „Sinnbild menschlichen Daseins“. Dr. Hildegard Hamm-Brücher, Abgeordnete im Bayerischen Landtag, die es nicht ist, wandt sich entschieden dagegen. Sie meint, eine Anthologie solcher Lesestücke gerate in die Nähe eines „fatal wirklichkeitsfremden Märchenbuches“.

Bei einer sorgfältigen Sondierung bayerischer Schulbücher beobachtete sie, daß darin kein einziger Hinweis auf die Technisierung enthalten ist, die das Leben auf dem Lande verändert hat. „Das Bauernleben als Idyll, der arme Bauer, der sich abrackert, aber glücklich ist, das Pflügen als ‚heilige Tat‘ und dergleichen mehr wird unserer Jugend die Bedeutung des Bauernstandes nicht mehr ,glaubwürdig‘ machen. In einem Lesebuch für das 7. und 8. Schuljahr fand Hildegard Hamm-Brücher unter rund 200 Stücken mehr als ein Drittel, die eine bäuerliche Welt schildern, von der sie meint, daß sie versunken sei. Und in einem Buch für das 5. und 6. Schuljahr machen Stücke, die von bäuerlichen und kleinstädtischen Themen handeln, rund 70 Prozent aus.

Keine einzige Geschichte dieser Lesebücher behandelt Vorgänge und Verhältnisse einer modernen Groß- oder Mittelstadt, des täglichen Schulweges, der Verkehrsmittel, der Spiel- und Sportplätze, der Berufswelt des Vaters oder der Mutter, des modernen Alltags in Stadt und Land und dies, „obgleich im Bildungsplan für die Volksschule ausdrücklich vorgesehen ist, daß Sozialkunde als Unterrichtsprinzip in allen Unterrichtsfächern angewendet werden soll“, wie Dr. Hamm-Brücher feststellt.

Hier regt sich ein Mißverständnis, hier werden Ansprüche geltend gemacht, die nicht minder antiquiert sind als die Inhalte und die Diktion der gerügten Lesestücke. An den kritisierten Mängeln – es fehlen „Lesestücke mit modernem, gemeinschaftskundlichem, berufskundlichem oder politischem Bildungseinschlag so gut wie ganz“, – lassen sich Kriterien ablesen, die sich eindeutig an der Vorstellung orientieren, das Lesebuch sei ein Sachbuch. Im vergangenen Jahrhundert sagte man Realienbuch dazu; es galt, wenn es durch moralisierende, religiöse und königstreue Gedichte und Erzählungen erweitert worden war, als Enzyklopaedie des Volksschülers. Im Jahre 1879 wurde es noch als „Buch der Weltweisheit“ bezeichnet.