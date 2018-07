Inhalt Seite 1 — Neue Aufgabe - neue Sprache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oskar Loerke, vor jetzt achtzig Jahren, am 13. März 1884 geboren, nimmt in der Geschichte des modernen Gedichts den Rang eines Klassikers ein, auch wenn dies der lebenden Öffentlichkeit weithin verborgen geblieben ist; selbst die vor fünf Jahren von Peter Suhrkamp herausgegebene Gesamtausgabe, die doch eigentlich eine intensive kritische Durchdringung des Loerkeschen Werks hätte zur Folge haben müssen, hat nichts daran geändert. Man kennt seinen Namen, nennt ihn mit einem seiner selbst nicht ganz sicheren Respekt, ohne seine Gedichte wirklich zu kennen.

Daß Widerhall zu Lebzeiten ihm nicht beschieden war, hat er selber als bitter empfunden, aber verbittert hat es ihn nicht.

Loerkes Werk – einem Werk von Größe, Weiträumigkeit, Welthaltigkeit wie wenige neben und nicht viele vor ihm – ist oftmals vorgehalten worden, es sei unverständlich, dunkel, verschlossen. Einer unserer größten Erzähler, in seiner Wesensart Loerke durchaus nicht verwandt, Thomas Mann nämlich, schrieb zu einem seiner Gedichtbücher: manches darin scheine schwerfällig-melancholisch-dunkel, aber man müsse nur genauer hinsehen, dann öffne sich eine klare Tiefe. Auf diese Klarheit, die von Verklärung und Verdüsterung durch Klüfte getrennt ist, sei es immer angekommen, sagte Loerke. Freilich: „Klarheit ist nicht immer leicht zu verstehen.“

Zu der scheinbaren Unzugänglichkeit dieses Werks gesellt sich möglicherweise noch eine andere, ganz äußerliche Erschwernis: der Umfang. Die sieben Gedichtbücher, die Loerke im Laufe seines Lebens veröffentlichte, enthalten nahezu sechshundert Gedichte. Achtzig Gedichte statt sechshundert stehen in dem Band

Oskar Loerke: „Gedichte“, ausgewählt von Günter Eich; Bibliothek Suhrkamp, Band 114; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; III S., 4,80 DM.

Die Auswahl Günter Eich anzuvertrauen, war ein guter Gedanke. Er verrät Sinn für den poealogischen Zusammenhang, der hier wirksam wurde, und für den konkreten geschichtlichen Augenblick der deutschen Poesie. Eich, eine Generation jünger als Loerke, ist in der Tat der einzige Lyriker, in dessen Produktion die lyrischen Errungenschaften Loerkes zu weitreichender Folge gediehen sind. Daß dies nicht bedeuten kann, eine solche Auswahl müsse hauptsächlich Gedichte enthalten, welche Eich im Hinblick auf seine eigene Produktion fasziniert haben, ist klar; denn es handelt sich bei diesem Buche allein um Loerke, nicht am Eich. Gleichwohl ist die Verbindung der beiden Dichter hier, wie mir scheint, nicht zufällig.

Günter Eich hat nicht die Gedichte ausgewählt, die er – subjektiv – für die „besten“, die „schönsten“, die sogenannten „wesentlichsten“ hätte halten können, sondern ganz offensichtlich diejenigen, die – objektiv – den höchst eigentümlichen Charakter der Loerkeschen Lyrik am genausten repräsentieren und denen er zugleich – ebenso objektiv – die Eigenschaft der Dauer zutraut.