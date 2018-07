Eike von Repkow (Robert M. W. Kempner): Justizdämmerung. Auftakt zum Dritten Reich. Volksfunk Verlag, Berlin 1932; Neudruck im Selbstverlag des Verfassers, Frankfurt. Robert M. W. Kempner, bekannt als einer der Ankläger in Nürnberg und Verfasser eines Buches über Eichmann, war im Jahre 1932 Justitiar der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium. Man sah in diesem Ministerium wohl klarer als anderswo die fürchterliche Gefahr, die der Nationalsozialismus bedeutete. Kempner griff zur Feder und verfaßte, angeregt von seinem Staatssekretär Dr. Wilhelm Abegg und unterstützt von Kollegen des Innen- und Justizministeriums, eine leidenschaftliche Anklage gegen die Rechtsfeinde auf der Rechten.

Er wollte aufstören und warnen, die Gegner bloßstellen und die Gesinnungsgenossen aufrütteln. Daher wohl das anspruchsvolle Pseudonym: "Ein Kampf gegen Gesetz und Recht ist entbrannt", schrieb Kempner; die Not war groß genug, den Sachsenspiegier als Eideshelfer zu berufen.

"Zertrümmerung der deutschen Justiz" ist das zentrale Kapitel überschrieben. Die Lektüre beweist, daß die Zertrümmerung bis zum Jahre 1932 nicht gelungen war Üble Beschimpfungen und Drohungen sollten die Richter einschüchtern und veranlassen, angeklagte Parteimitglieder milde zu behandeln. Der Widerwillen gegen den abstoßenden Stil solcher Angriffe sollte nicht davon abhalten, sich klarzumachen, was ein Richter oder Staatsanwalt auszuhalten hatte, der auf diese Weise angepöbelt wurde. Vertrauen zum deutschen Rechtsleben . Wie die Propheten des Dritten Reiches sich ein vertrauenswürdiges deutsches Rechtsleben vorstellten, hatte Hitler schon im August 1930 im "Völkischen Beobachter" verkündet: "Wir aber können unsererseits die Richter nur einer Sache versichern: Wenn der Nationalsozialismus ans Ruder kommt, dann fliegen sie ohne Pension auf die Straße " Mit allen legalen und illegalen Mitteln versuchten die Nationalsozialisten, die Justiz zu lahmen. Immer wieder wurden Richter wegen angeblicher Befangenheit abgelehnt, die angeklagten oder die als Zeugen geladenen Parteigenossen erschienen nicht, verweigerten grundlos die Aussage oder belogen Richter und Staatsanwälte skrupellos, Abgeordnete wie Kube mißbrauchten ihre Immunität zu beleidigenden parlamentarischen "Anfragen" über einzelne Richter und ihre Urteile. Nationalsozialistische Rechtsanwälte aber bespitzelten systematisch ihre Kollegen und stellten schwarze Listen auf — mit Bemerkungen wie: "fürs Dritte Reich vorzumerken". Trotzdem gab es noch Richter — wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl — die sich selbst durch Morddrohungen nicht erschüttern ließen und unparteiisch ihre Pflicht taten "Hut ab vor solchen Richtern!" sagte damals Kempner.

Wohl die schaurigste Erscheinung der Weimarer Republik waren die Fememorde. Auch hierüber bringt Kempner Material.

Leider hat sich der Autor nicht begnügt mit diesen wahrhaft ausreichenden Beweisen für den verbrecherischen Charakter des nationalsozialistischen Systems. Er wollte mehr: einen Zusammenhang mit der deutschen Geschichte herstellen, die rechtsfeindlichen Tendenzen schon im alten Preußen und im Kaiserreich feststellen, zugleich die Deutschnationalen angreifen. Die Schrift soll nach seinem Willen "die justizpolitische Entwicklungslinie von der Zeit des Müllers Arnold bis zur Justiz des Dritten Reiches" zeigen.

Aber wie hinkt dieser Vergleich! Wie harmlos wirken die Eingriffe der Monarchen in die Justiz, verglichen mit dem unverhohlen brutalen Programm und der tatsächlich ausgeübten Justizsabotage der Nationalsozialisten. Friedrich der Große handelte aus fehlgeleitetem sozialem Gefühl, als er die Kammergerichtsräte in die Spandauer Zitadelle sperrte, die den Müller Arnold mit seiner Klage abgewiesen hatten. Gewiß haben preußische Könige mißliebige Richter abgekanzelt, strafversetzt, pensioniert, und noch Kaiser Wilhelm II scheute sich nicht, seinen allerhöchsten Ärger über manche Richter zu äußern. Aber kann man hieraus eine Geistesverwandtschaft mit den braunen Fanatikern herleiten? Die Mißachtung der Justiz beruhte in beiden Fällen auf ganz verschiedenen Voraussetzungen. Daß schließlich auch noch die geschäftsmäßigen Ordensvermittlungen hoher Adliger und Beamter zu Anfang des Jahrhunderts und die Korruptionsskandale in deutschnationalen Kreisen in den Zusammenhang mit der Justiz gebracht werden, trägt ebenfalls kaum zur Klärung bei. Hier zeigt sich besonders deutlich, daß die "Justizdämmerung" nicht als historische Untersuchung, sondern als Kampfschrift gedacht war. Heute ist sie selbst ein historisches Dokument geworden. Hans Peter Bull