Von Willi Bongard

Werden die Hausfrauen demnächst „Persil“ nicht nur im Einzelhandelsgeschäft, sondern auch am Bankschalter kaufen können? Wird der Name „Henkel“ womöglich schon im Sommer in den Kurstabellen der Aktienbörsen auftauchen? Was ist mit anderen Worten an dem Gerücht, daß die Anteile an der Persil GmbH und der Henkel & Cie GmbH – den beiden Dachgesellschaften des Henkel-Konzerns – in eine Aktiengesellschaft eingebracht werden sollen?

In Düsseldorf-Lohausen, dem Stammsitz des Henkel-Familienunternehmens, wird energisch dementiert. „Es bestehen keine derartigen Pläne, auch nicht für die Zukunft“.

Das in Köln erscheinende Wirtschaftsmagazin „Capital“ will demgegenüber in seiner neuen Ausgabe (März/April) wissen, daß die Familie Henkel „seit einiger Zeit nicht etwa mit ihren deutschen Hausbanken, sondern mit amerikanischen Investmentbanken über die Übernahme eines Teils des Gesellschaftskapitals und seine Placierung im In- und Ausland verhandelt“. Man sei sich nur noch nicht über den Placierungskurs und die Höhe der zu verkaufenden Anteile einig.

Es wäre nicht zu verwundern, wenn der Henkel-Konzern seine Kapitalbasis auf dem Weg über die Börse zu verbreitern suchte. Zwar ist dem Außenstehenden der Einblick in die finanziellen Verhältnisse des – nicht publizitätspflichtigen – Unternehmens verwehrt. Die Markttatsachen und die Wettbewerbssituation gegenüber den beiden Hauptkonkurrenten Unilever und Procter & Gamble lassen die Vermutung jedoch nicht völlig unbegründet erscheinen, daß Henkel vor Aufgaben steht, die unter Umständen über die Kräfte eines Familienunternehmens gehen. Es fehlt nicht an Parallelen für eine finanzielle Konstruktion, die es der Familie Henkel erlauben würde, ihren Einfluß auf den Konzern zu bewahren und gleichzeitig die kapitalmäßigen Voraussetzungen für eine weitere, durch den verschärften Wettbewerb diktierte Ausdehnung zu schaffen.

Das Produktionsprogramm der Henkelgruppe beschränkt sich schon lange nicht mehr auf Wasch- und Reinigungsmittel, wenngleich der Name Henkel in erster Linie mit Persil und anderen Waschmitteln in Verbindung gebracht wird. Das Unternehmen hat sich mit seinen Tochtergesellschaften vielmehr zunehmend der Produktion von Klebstoffen, Textilhilfsmitteln, sowie chemischen Roh- und Halbrohstoffen zugewandt und spielt auf diesem Markt bereits eine führende Rolle. Seit Herbst vorigen Jahres ist Henkel außerdem erstmals in den Markt für Nahrungsmittel vorgestoßen. Über die „Orata Gesellschaft für neuzeitliche Ernährung mbH“ bietet das Unternehmen ein Spezialfett an, das den in Amerika und in den skandinavischen Ländern weitverbreiteten sogenannten „Shortenings“ entsprechen soll. Auf diesem Markt wird sich Henkel gegenüber den Mammutkonzernen Procter & Gamble und Unilever zu behaupten haben.

Hält man sich die Größenordnungen der beiden Hauptmitbewerber vor Augen, so bedarf es keiner besonderen Kombinationsgabe, um zu erkennen, daß Henkel vor Aufgaben steht, die auf die Dauer aus eigener Kraft kaum zu bewältigen sind. Im Jahre 1962 belief sich der Umsatz von Unilever bei Margarine, Speisefetten und sonstigen Lebensmitteln auf – umgerechnet – 6,7 Milliarden DM. Procter SC Gamble erhöhte seinen Anteil im Nahrungsmittelgeschäft 1961/1962 auf rund 1,3 Milliarden DM.